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《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》7月31日起在全台上映，片中超可愛的主角們瞬間融化觀眾的心，但其中人氣王之一的「小八貓」，其實真實設定並不是貓咪！雖然擁有貓咪一樣的吐毛球習性，也有換毛期，不過他可以吃對貓咪致命的「巧克力、洋蔥」等食物，因此作者Nagano也曾經解釋過小八貓的身世之謎，透露他只是長得像貓的「小可愛」種族。小八貓的日文名字為「ハチワレ」，在日文中原本就是指額頭有八字花紋的賓士貓，而小八的外型也是從賓士貓下去做設定，不只跟貓咪一樣會吐毛球、有肉墊，甚至還會換毛。不過作者Nagano從來沒把小八當成現實世界的貓咪，而是屬於《吉伊卡哇》世界中獨有的「小可愛」種族，因此外型雖然像貓，實際上並不是貓咪。作品中更多次出現小八吃巧克力、洋蔥等食物的畫面，但這兩樣食物對現實中的貓都有毒性，是千萬碰不得的東西，因此也被粉絲當成「小八不是貓」的直接證據。《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》電影已經在7月31日正式在台灣上映，劇情講述吉伊卡哇、小八貓與兔兔為了高額報酬前往人魚島，沒想到卻捲入島上居民與傳說人魚之間的謎團，隨著故事推進，甚至牽扯到夥伴遭遇危機，為了守護同伴而展開反擊之旅。