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中華職棒中信兄弟今（1）日又以1：4不敵味全龍，在「龍象大戰」吞下9連敗，追平1997年味全龍對戰兄弟象的單季最長連敗紀錄，若兄弟明（2）日未能贏球，將寫下「龍象大戰」單季對戰10連敗的難堪紀錄。此役雙方在得點圈呈現天差地遠的數據，龍隊6打數2安打、3打點，打擊率3成33，兄弟7打數僅1安打、1打點，打擊率1成43，也成為此役落敗關鍵。兄弟賽前已經在「龍象大戰」吞下8連敗，破了1990年兄弟象對戰龍隊的7連敗紀錄。今日推出伍立辰先發，盼能在此役止敗，前3局有效壓制龍隊打線，僅被敲出1安，送出1保送。不過4局下，伍立辰出現亂流，一出局後被劉基鴻、李凱威、劉俊緯敲安，加上王順和高飛犧牲打，一口氣失掉2分。5局下郭天信開轟，替龍隊追加分數，取得3：0領先。伍立辰此役主投5局失3分，被敲出5安，另外送出1次三振、1次保送。伍立辰退場後，牛棚在7局下再失1分，兄弟以0：4落後。兄弟此役並非沒有攻勢，而是得點圈把握度不足，讓龍隊先發投手梅賽鍶多次安全下莊，直到8局下，兄弟才打破鴨蛋，高宇杰、宋晟睿、張士綸連續安打，兄弟無人出局攻佔滿壘，卻僅靠著張仁瑋的滾地球攻下分數，王威晨的雙殺打，讓兄弟攻勢直接瓦解。此役雙方得點圈打擊率呈現天壤之別的數據，龍隊6打數敲出2安、3打點、打擊率3成33，反觀兄弟7打數僅1安打、1打點，打擊率1成43。最終兄弟以1：4不敵龍隊，不僅吞下2連敗，更是「龍象大戰」9連敗，追平龍隊1997年對兄弟象的單季對戰9連敗紀錄，若明日兄弟再輸球，將寫下「龍象大戰」單季10連敗的難堪紀錄。兄弟明日推出王牌洋投羅戈，龍隊則是推出「本土洋投」伍鐸。