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寵物友善列車免報名直接搭！桃捷8/2加開4班次

▲桃園捷運「寵物友善列車」8月2日將於09:57、15:57自A22老街溪站發車，並於A15大園站11:12、17：12發車折返，共行駛4班次。（圖／桃園捷運公司）

隨車獸醫與清潔到位！展現動物友善城市理念

▲「寵物友善列車」活動當天每班寵物友善列車上均會安排隨行獸醫師、保全人員及清潔人員隨車服務。（圖／桃園捷運公司）

毛孩爸媽看過來！為了響應打造動物友善城市，桃園捷運去年首度推出寵物友善專車獲得熱烈好評後，宣布於今年 8 月 2 日（週日）再度推出一日限定的「寵物友善列車」。今年活動形式特別大升級，完全免事先報名，只要搭上指定班次，中小型狗狗在車廂內就能解鎖「落地搭乘」體驗！明（2）日不妨帶著家中的汪星人搭捷運、逛寵物展、走訪沿線寵物公園，開啟一趟充實的毛孩夏日小冒險。本次「寵物友善列車」為一日限定特別活動，桃捷在正常的營運班次外，額外加開了往返 A22 老街溪站至 A15 大園站 的普通車，上、下午共行駛 4 班次，停靠行駛區間的各個車站。飼主可善用桃園捷運「i搭桃捷」APP的「列車動態」功能，查詢「寵物友善列車」行駛位置，方便安排搭乘時間；額外加開班次不影響原有列車班表，一般旅客及攜帶其他寵物的旅客皆可搭乘，如旅客想搭乘一般列車，請在月臺等候下一班車即可。這趟毛孩捷運之旅，還能一路玩到寵物展，「萌寵物用品展」在桃園會展中心，鄰近機場捷運A19桃園體育園區站，步行約10分鐘即可抵達。本次展覽以「年中瘋搶補貨節」為主題，展覽期間民眾憑桃園捷運票卡或乘車證明即可免費入場；8月2日帶狗狗搭乘「寵物友善列車」的旅客，於A19站出站前可獲得「萌寵物用品展」好康福袋兌換券(限量40份)，前往展覽現場兌換毛孩好禮。為確保所有旅客與毛孩的乘車安全，活動當天每班寵物友善列車上均會安排隨行獸醫師、保全人員及清潔人員隨車服務。桃捷也呼籲飼主隨時留意狗狗狀況並妥善控制牽引繩，共同維持良好的乘車秩序。活動結束後，該批專用列車將直接返回機廠進行深度全面的清潔與消毒，確認環境清潔無虞後才會重返正線載客。桃捷期盼藉由寵物友善列車的推廣，提供民眾更多元、貼心的乘車體驗，攜手打造更包容的大眾運輸環境。