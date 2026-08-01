我是廣告 請繼續往下閱讀

知名的尼泊爾裔英籍登山家普爾賈（Nirmal Purja）帶領一支10人的國際登山隊，在巴基斯坦攀登布洛阿特峰（Broad Peak）時遭遇雪崩。普爾賈失聯後外界一度盼望奇蹟發生，然而，普爾賈所屬登山公司於今（1）日證實，普爾賈與隊員已不幸罹難。根據《天空新聞》報導，普爾賈的登山公司「Elite Exped」在官方IG發布聲明，「今天，我們懷著極其悲痛心情證實，普爾賈在布洛阿特峰的雪崩中不幸喪生。我們同時收到確認，這支登山隊的其他成員也均遺憾未能倖免於難。我們不僅哀悼普爾賈，也替在這場悲劇中失去生命的所有人致哀」。Elite Exped表示，「我們向死者家屬、朋友及親友致以最深切的哀思與祈禱。沒有任何言語能撫平這無法想像的創傷，我們懇請大家在他們哀悼期間尊重其隱私」。Elite Exped也向所有投入救援與搜尋的相關單位致上最誠摯謝意，並稱在進一步的官方調查報告出爐前，不會再針對此事發表聲明。位於巴基斯坦北部喀喇崑崙山脈的布洛阿特峰海拔高達8051公尺，為世界第12高峰，以天候多變與地形險峻著稱。出生於尼泊爾、後取得英國國籍的普爾賈，曾在英軍服役長達16年，並加入英國皇家海軍陸戰隊頂級特種部隊「舟艇特勤隊」（Special Boat Service）的一員。之後普爾賈轉戰登山界，他最為人所知的事蹟是在2019年，於短短6個多月內，完成攀登全球14座海拔8000公尺以上高峰的壯舉，過程還被拍成Netflix紀錄片《勇闖世界14高峰：挑戰不可能》，激勵了全球無數熱愛挑戰自我極限的人。