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藍黨團否認砍商圈預算

吳沛憶：提案被擋後又提凍結3000萬

立法院朝野立委再度因商圈補助經費槓上，國民黨團今（1）日與台北商圈產業聯合會榮譽理事長洪文和等代表，假日在黨團召開記者會強調，在115年中央政府總預算案中，針對商圈補助費用「一毛未刪」。但為讓經濟部提出更健全、有效、清楚的報告，因此凍結20%的預算。對此，經濟部卻表示不存在「空殼商圈」或「空殼夜市」情形，綠營也撿到槍，直呼根本是「把刀砍向基層」。賴士葆痛批經濟部是政治部，喊話不用講政治語言，解凍條件就只是「書面報告」，條件非常寬鬆的。王鴻薇澄清，國民黨並沒有刪除商圈補助預算，若經濟部對商圈補助與輔導，未能有效分配，對認真商圈不公平。若經濟部能提出落實說明、提出報告，就會立刻解凍。李彥秀指出，要求政府把人民每一塊血汗錢花在刀口上，這是立委監督的職責。除了補助外，經濟部應透過補助與商圈溝通、包裝，讓政府重要政策能夠不斷推行。商圈代表龐維良表示，全國有356個商圈、170個夜市，經濟部一年只有補助1.5億元，每個商圈平均一年補助不到30萬，希望明年或後年的經費有機會提升一倍。面對藍黨團強調自己沒砍商圈補助，民進黨立委吳沛憶還原當初國民黨說法，表示國民黨本提案砍商圈補助1500萬元，還說那些是空殼商圈，綠營立委花了九牛二虎之力，才擋下國民黨的提案。隨後，國民黨又提案凍結3000萬元，這才是真相。商圈是整合各店家攤商，要長期規劃、經營，需要穩定的預算，但國民黨就是不聽。請問台北市受補助的53處商圈，哪一個是空殼商圈？