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▲問到明年最想許願哪位球星來台？高錦瑋毫不猶豫秒答：「柯瑞（Stephen Curry），因為是偶像。」（圖／記者葉政勳攝,2026.08.01）

▲最終決賽，蔡嘉澍上演「飛躍對手方立凱頭頂、雙手暴扣」的震撼空中美技，讓擔任現場評審以及拉文一起亮出滿分50分，成功捧走冠軍獎盃。（圖／記者葉政勳攝,2026.08.01）

桃園珍珠海岸國際音樂節今（1）日首度結合籃球活動，在竹圍漁港舉辦「國際職籃球星交流賽」，邀請兩屆NBA灌籃大賽冠軍拉文（Zach LaVine）擔任活動嘉賓，吸引大批球迷朝聖。台啤永豐雲豹球星高錦瑋不僅與拉文同場互動，更分享自己對這位NBA球星的第一印象，直言拉文不只球技驚人，私底下也相當謙虛。此外，他受訪時被問到想許願哪名球星明年來台，他秒回：「柯瑞」，並說他就是自己的偶像。談到對拉文的印象，高錦瑋說：「我跟他接觸雖然沒有那麼久，主要是看他比賽，看得出來他打球非常勁爆。昨天問他一些問題，他回答得非常謙虛，我對他印象非常好。」高錦瑋也說雖然大家對拉文最深刻的印象是灌籃，但他三分球也很好，「我記得他有一場投進10幾顆三分球，他是非常全面的球員。」事實上，拉文生涯多次上演超神準的飆分秀，曾單場狂轟13記三分球暴砍49分，上季對熱火也曾單場飆進8顆三分球，率領國王迎來久違的勝利。對於NBA球星休賽季接連訪台，高錦瑋認為這對台灣籃球發展大有助益：「可以讓球迷暑假有更多事情可以參與，不是只有職業比賽，還可以聽NBA球員的經驗分享，這都能幫助籃球發展。」被問到明年最想許願哪位球星來台？小高毫不猶豫秒答：「柯瑞（Stephen Curry），因為是偶像。」本次活動最令人血脈噴張的莫過於「三分球大賽」與「灌籃大賽」。三分球大賽由拉文、高錦瑋搭檔幸運球迷組成的「Team LaVine」，迎戰由林信寬、呂濟而、張兆辰組成的「Team Leopards」，雙方接連上演神準三分雨，最終由「Team Leopards」以極佳默契險勝點燃氣氛。而在竹圍漁港天幕球場上演的灌籃大賽更是精采絕倫，6位本土飛人好手角逐冠軍。最終決賽，蔡嘉澍上演「飛躍對手方立凱頭頂、雙手暴扣」的震撼空中美技，讓擔任現場評審以及拉文一起亮出滿分50分，成功捧走冠軍獎盃。活動尾聲，原先僅擔任評審的拉文，在滿場球迷瘋狂尖叫與歡呼聲中壓軸「加碼」小試身手。拉文展現頂級爆發力與身體素質，現場接連上演2次飛天爆扣，讓一旁觀戰的雲豹球員也紛紛拿出手機紀錄，全場氣氛瞬間來到最高潮。不過扣完之後，這位兩屆灌籃王也笑說自己「膝蓋有點酸」，親民又爆笑的反應圈粉無數，為本次桃園珍珠海岸音樂節劃下最完美的句點。