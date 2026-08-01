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嘉義縣政府昨日舉辦「115學年度國中小學校長佈達交接典禮」，今（1）日宣布投入竹崎鄉長選舉的嘉義縣議員何子凡，在社群媒體上開砲，呼籲縣府應正視資源分配問題。對此，民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘競選團隊執行長涂建軒回應，在爭取預算補助的同時，結合民間力量雙管齊下，是目前實質改善學校困境的最快途徑。針對蔡易餘替各級學校向民間募集10台以上的交通車一事，何子凡在臉書反問蔡，應該質疑為何多年來這麼多縣立學校，有那麼多公務及載送學生比賽、活動需求，為何不能用公務預算編列經費採購公務車？「你未來如果有機會擔任縣長，你能不能做到幫學校採購交通車，不要讓校長、主任、會長壓低身段四處拜託、求爹求娘，向企業及社會各界告窮募捐？」他強調，這些言論凸顯嘉義縣教育現場的窘境，絕非值得稱頌之事。​對此，涂建軒回應，這幾年蔡易餘積極跟中央爭取學校的建設經費，同時因為民間也樂於捐贈交通車，所以蔡委員一直以來都很積極媒合。他強調，在爭取預算補助的同時，結合民間力量雙管齊下，是目前實質改善學校困境的最快途徑。嘉義縣竹崎鄉長曾亮哲兩屆任期屆滿，民進黨已提名現任鄉民代表會主席陳宏吉參選鄉長，繼前鄉公所祕書邱豐銘表態將以無黨籍身份投入竹崎鄉長選舉後，何子凡今也宣布投入下屆竹崎鄉長選舉，強調竹崎鄉面臨許多嚴峻的危機與挑戰，並提出廉能竹崎、活力竹崎、宜居竹崎3大政綱，呼籲「用改變，愛竹崎，讓竹崎不同凡響」。