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▲岡山壽天宮里長後援會授旗大會。（圖／高雄市長參選人、立委賴瑞隆提供）

▲賴瑞隆指出，三民是陳其邁市長「故鄉中的故鄉」，也是高雄人口密集、交通往來頻繁的重要核心。未來將打造三民暨苓雅八里都成為老少都能安心居住的幸福城區。（圖／高雄市長參選人、立委賴瑞隆提供）

高雄市長參選人、立委賴瑞隆今（1）日馬不停蹄，一天內接連出席三場後援會授證及成立大會，從三民區保安宮出發走向海線、再一路北上，展現高雄各地基層支持力量全面集結、全力「挺瑞隆做市長」的決心。賴瑞隆今天先後出席三民區暨苓雅區八里後援會授證、梓官後援會授證以及前往岡山壽天宮里長後援會，在地近八成里長到場相挺。立委李昆澤、許智傑、邱志偉、議長康裕成、副議長曾俊傑，以及選區市議員均共同出席。賴瑞隆指出，三民是陳其邁市長「故鄉中的故鄉」，也是高雄人口密集、交通往來頻繁的重要核心。未來將打造三民暨苓雅八里都成為老少都能安心居住的幸福城區。下午，賴瑞隆再前往梓官後援會授證，由會長蔡登財領軍，凝聚海線支持力量；隨後壓軸前往岡山壽天宮，與立委邱志偉及岡山區里長主席蔡錫琛成立里長後援會，現場集結在地近七成里長，超過500位鄉親湧入會場。賴瑞隆表示，岡山是北高雄關鍵的樞紐，更是螺絲、扣件及金屬加工重鎮，也是串聯橋頭科學園區、路竹科學園區及楠梓科技產業園區的重要節點。針對未來發展，他提出「岡山三支箭」。首先是交通升級，持續推動捷運岡山路竹延伸線，並延續捷運紫線規劃；其次是產業升級，協助傳產高值化，邁入高階供應鏈，同時推動智慧農業；第三是宜居升級，串聯大鵬九村社宅、行政中心、交通及產業區域，加速打造北高雄新都心。賴瑞隆表示，「岡山贏，北高雄就贏；北高雄贏，大高雄一定贏！」未來將與邱志偉及地方團隊攜手合作，持續爭取中央資源、加速北高雄建設，承接關鍵第四棒，延續陳其邁市長的市政成果，帶領高雄邁向下一個黃金十年。邱志偉強調，賴瑞隆具備擘劃城市的能力和高效率執行力，懇請鄉親朋友們全力支持進步力量，讓賴瑞隆與所有議員攜手團結打拚，持續建設大岡山，打造更安全、更健康、更幸福的北高雄。許智傑表示，與邱志偉都是賴瑞隆的前輩，今天更特地趕到岡山站台，中央、地方大團結，全力支持賴瑞隆。未來也將與賴瑞隆、邱志偉攜手合作，持續為高雄鄉親全力以赴，共同爭取更多建設與資源、建設大高雄。