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李千娜今（1）日受邀參加《IDOL MEET FEST 偶像相遇祭》，與22歲的女兒顧穎同台，母女先合唱〈查某囡仔〉及盧廣仲〈我愛你〉，接著再合體VERA帶來神級組曲，接連演出CORTIS〈TNT〉、蕭亞軒〈愛的主打歌〉及代表作〈心花開〉，她的超凍齡美貌跟女兒站在一起完全無違和，完全就像是姊妹一樣！李千娜跟女兒顧穎一共合唱〈查某囡仔〉、盧廣仲〈我愛你〉、CORTIS〈TNT〉、蕭亞軒〈愛的主打歌〉及代表作〈心花開〉共五首歌，這場演出不只是限定合作，更是李千娜全新音樂計畫的重要起點，首度曝光新專輯黃金製作團隊，由金曲製作人陳君豪、米奇林攜手操刀，同步宣告全新專輯正式啟動。談到首次參加以偶像團體為主的T CONCERT，李千娜笑說，出道19年，直到這次演出，才突然發現自己好想圓一個女團夢，甚至練舞第一天就忍不住問顧穎：「要不要組團？」她表示，如果真的有機會組限定女團，最想挑戰像〈TNT〉這樣酷帥、又帶點調皮可愛的風格，「跳起來真的很過癮！」至於今晚的演出，李千娜則給女兒顧穎打了90分，「因為顧穎ㄧ直是很內向的小女生，我自己替顧穎決定唱跳，她很緊張因為沒得選，回家都很認真練習。」但因為要立足在演藝圈相當困難，因此希望女兒可以多多嘗試突破，「不能只單純做一件事，但她很棒也成功了！」