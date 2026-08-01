我是廣告 請繼續往下閱讀

▲信義區街頭擠滿人潮看黃致列表演。（圖／讀者提供）

韓國歌王黃致列今（1）日空降信義區街頭開唱，帶來長達1小時的演出，曾任多位知名偶像男團歌唱指導老師的他，一開口果然名不虛傳，路過民眾被歌聲吸引，全停下腳步，尤其帶來金曲歌王張震嶽的《愛我別走》，現場粉絲聽的如痴如醉，路人也都讚嘆他中文很好，直呼真是美好的夜晚！黃致列約7點40分在街頭藝人謝子濬、賴以翔的介紹下現身，一出場便引爆全場粉絲尖叫聲不斷，路過的民眾都被吸引過來，人潮聚集越來越多。他先前媒體受訪謙虛的說中文退步，他依然用中文跟粉絲打招聊天，他看到很多粉絲拿著燈牌，對著燈牌說，這個名字是「致列」、「黃致列」，也表示有支持他的、也有不認識他的人，但還是要用中文介紹自己，直呼：「今天特別開心！」黃致列一開始便演唱他的暢銷金曲《A Daily Song》掀起高潮，粉絲當成看演唱會全場應援大喊「黃致列」，唱完他已滿頭大汗，他問大家：「熱不熱？」本來他要用主辦單位準備的毛巾，粉絲突然送上自製應援毛巾要替他擦汗，黃致列不但直接用上，還馬上愛的抱抱，並到粉絲的位子上合影，再度引發全場尖叫。接著帶來他的最新迷你專輯《I Love Summer》主打歌〈Our Summer〉，黃致列當場獻唱新歌，現場粉絲相當驚喜，沒想到海外首唱能搶先聽，粉絲跟著全體大合照，又掀起高潮。他唱完解釋歌詞的意思，天氣實在太熱，他一拿毛巾擦汗，粉絲再度喊著要他丟毛巾，他問起現場有沒有新的粉絲？結果有位粉絲站出來，一問年紀，只有15歲，黃致列一聽很驚訝，「我只有比她大5歲！」逗笑全場粉絲。他問大家知不知道韓劇《雲畫的月光》？認識男主角朴寶劍嗎？黃致列說他很帥，粉絲大喊：「你比較帥！」他接著便演唱這首由他主唱的電視OST〈想念，想念你〉，唱完再度提及朴寶劍，模仿朴寶劍劇中的表情及動作，帶著粉絲如同穿越走回劇中，走過的民眾都大讚好聽！為了與台灣的粉絲拉近距離，每次演唱會都會唱中文歌，所以他也帶了一首特別為台灣粉絲準備的中文歌《愛我別走》，最後他叫全場粉絲和民眾一起大合唱副歌，一連重複大合唱了多次，氣氛熱絡到最高點。黃致列很有心做無語言障礙的演出，獲得所有圍觀大力賞讚，紛紛問：「這位韓國藝人是誰？中文歌怎麼唱這麼好！」黃致列最後依依不捨，口中講著中文：「愛我~~別走~~」，粉絲全部大喊：「가지마」（韓文：不要走），他真的再加碼中文歌，帶著協助伴奏的街頭藝人一起合唱張惠妹的《默》，粉絲不停喊「愛我別走」，黃致列再唱了一次他的新歌〈Our Summer〉。這場快閃公演已長達50分鐘，歌迷一直不斷高喊「安可」，黃致列一向親民寵粉，應粉絲要求再度唱了〈A Daily Song〉，並不斷走進觀眾區，和粉絲握手互動，路演絲乎等同他的小型見面會。他也不忘宣傳他於8月22、23日將在台北舉行演唱會，叫大家要來聽歌，再度清唱新歌《Our Summer》，又與兩位年輕街頭藝人互動訪談，三人共同合作逾一小時的表演，最後三人一起合照，粉絲完全不想放過，黃致列再度走進觀眾區繞場擊掌握手合照，為美好的周末夜晚畫下完美的句點。黃致列這次為了新專輯的主題，精心設計了這場夏日專屬演唱會《2026 黃致列 [Our Summer] CONCERT IN TAIPEI》，將於8月22日、23日在一連兩天在花樣展演空間開唱，這次特別開放粉絲留言許願想要看什麼表演，他會盡力滿足粉絲的需求，目前還有剩餘少量演唱會門票，可至KKTIX購買。