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效力日本職棒（NPB）埼玉西武獅隊台灣重砲林安可，今（1）日面對歐力士猛牛隊，敲出追平比分的關鍵安打，賽後站上英雄訪問台，謝謝台灣球迷到場應援，「我知道他們都有來日本幫我加油，我會繼續努力！」接受日媒採訪時，林安可也談到今年將引退的陽岱鋼，「岱鋼前輩對我來說，是相當值得學習的存在。」西武隊監督西口文也則大力稱讚林安可，「最近他在關鍵時刻都有擊出安打，是隊上不可或缺的存在。」此役前3打席，林安可靠著2次保送上壘，7局下第4打席，林安可把握機會，敲出左外野深遠二壘安打，一棒將戰局追平，且靠著趁傳上到三壘。隨後下一棒奈文（Tyler Nevin）擊出的三壘方向滾地球，將代跑的仲田慶介送回本壘，西武隊成功逆轉戰局，終場以4：1逆轉擊退歐力士隊，重新站上洋聯第2位。林安可賽後站上英雄訪問提，談到關鍵打席，林安可說，「想要打到球讓跑者推進。結果是好的，很開心有幫助球隊貢獻。」賽後打擊率上升至2成29，林安可表示，希望能繼續維持好的感覺，幫助球隊那下更多勝利。最後林安可也謝謝台灣球迷，「我知道他們都有來日本幫我加油，我會繼續努力！」此外，被問到旅日大前輩陽岱鋼退休時，林安可說，「首先想對岱鋼前輩說一聲辛苦了。長年在日本奮戰，這期間也為中華隊做出巨大貢獻，這真的是非常棒的棒球人生。」林安可直言，陽岱鋼對他來說，是相當值得學習的存在，「我自己接下來也會繼續加油努力。」西武隊監督西口文也賽後大讚林安可的關鍵一擊，「在無論如何都極度需要得分的情況下，他打得太棒了。最近他在關鍵時刻都有擊出安打，是隊上不可或缺的存在。」對於奪下下半季首勝，西口也高興說，「今天要是輸了，氣勢可能會一路下滑，但能像這樣逆轉獲勝，又能讓大家在良好的氛圍下繼續奮戰。」