我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「第二屆呈祥盃全國籃球賽」今（1）日正式開打。（圖／呈祥保經提供）

「第二屆呈祥盃全國籃球賽」今（1）日正式開打。今年，呈祥保經以「ESG與永續保險」為大會主軸，將賽事全面「職業化」，更首度引進了女子3X3籃球賽。也是參賽球員的呈祥保經董事長黃奕綱指出，要做到「永續保險」，企業必須先擁有一支身心健康、充滿韌性的團隊。這一場籃球賽也是向外界展示一家現代化保險經紀人公司，如何將ESG精神淋漓盡致地落實在員工照顧與企業文化中。為打破性別框架，本屆呈祥盃迎來了最具突破性的一步—首創女子3X3賽事。賽制一公佈，立刻在企業內部引發熱烈迴響，吸引多支由女性同仁組成的隊伍強勢參戰。在節奏極快、身體對抗激烈的3X3賽制下，女性同仁展現出令人驚豔的毅力與求勝意志。黃奕綱表示，這不僅是一場比賽，更是呈祥保經對外宣示的企業價值，在這裡，沒有性別天花板，每個人都有平等發光、成就卓越的舞台。如果說平權賽事展現了企業的「軟實力」，那麼整場比賽的硬體與周邊規格，就是呈祥保經展現「硬實力」的最佳舞台。賽事全程導入GoHoops賽事數據及即時轉播APP系統，從排程、檢錄到即時數據紀錄全部數位化，未能到場的同仁也能透過APP觀看現場直播。場邊更進駐了專業的運動防護團隊與「肌力室」筋膜調理中心，甚至配備了專業按摩床，讓下場的球能立刻享受職業級的放鬆與恢復。 此外，大會除了請來專業球賽播報DJ MARS掌控全場節奏，更重金邀請職籃「高雄全家海神」的專屬啦啦隊Aqua Mermaids驚喜現身。展望未來，黃奕綱表示，團隊規模預計將推升至2,500人，並挑戰保費收入100億元的歷史新高。無論是在競爭激烈的籃球場，還是在瞬息萬變的保險市場，呈祥保經都準備好用職業級的專業與堅不可摧的實力，落實永續保險的承諾，繼續成為客戶與夥伴心中，那無可取代的「最強神隊友」。