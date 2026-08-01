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綁定身分證嚴審！嚴格防堵「排隊人頭」漏洞

▲《寶可夢集換式卡牌遊戲》（Pokémon TCG）在全球相當受歡迎，許多高價卡牌也逐漸誕生。（圖／美聯社／達志影像）

天價卡牌引發治安危機！任天堂預告強力反制

《寶可夢集換式卡牌遊戲》（Pokémon TCG）在全球相當受歡迎，許多高價卡牌也逐漸誕生，部分人嗅到商機，進行大量掃購並轉賣。對此，寶可夢公司宣布於日本本月新開幕的 5 間官方快閃店導入臉部辨識系統。該系統強制要求小學以上年齡的顧客在領取號碼牌時建檔，嚴格限制單次入場，試圖解決嚴重的黃牛亂象。根據官方聲明，導入臉部辨識旨在為所有顧客提供安全的購物環境、防止犯罪，並確保遵守相關進入及購買規定。符合小學年齡及以上的顧客皆須綁定身分證件，若系統偵測到試圖重複進入同一店鋪者，工作人員將會主動上前勸阻。至於學齡前兒童雖然免除辨識，但官方嚴格規定須由監護人全程陪同，直接防堵黃牛將幼童當作「排隊人頭」的漏洞。寶可夢卡牌早已超越單純的娛樂範疇，部分珍稀卡牌曾創下數十萬美元的天價紀錄，成為投機客的暴利投資標的。黃牛操縱市場價格，不僅引發玩家不滿，更導致多起治安事件。日前日本速食店的聯名活動就曾爆發推擠衝突，美國甚至發生歹徒持槍與電鋸強襲卡牌店的竊盜案，種種亂象迫使官方必須祭出更嚴格的防範手段。面對失控的炒作亂象，不僅日本政府開始關注並尋求限制交易卡牌投機行為的法規，任天堂社長古川俊太郎日前也預告將採取反制措施。如今與身分證件連動的「反囤積」臉部辨識系統正式部署，寶可夢公司期望透過這項史無前例的強硬手段，有效遏制猖獗的轉售市場，將優質的卡牌遊戲環境還給真正熱愛遊戲的玩家。