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▲市長陳其邁邀請大家一定要來看風箏玩氣墊遊旗津。（圖／高市府觀光局提供）

「2026旗津風箏節暨氣墊水樂園」今（1）日在旗津海水浴場鍾愛之門前登場，今年最大亮點為全新打造、首度亮相的2隻35米鯨魚主題巨型風箏，搭配多款特色風箏遨遊旗津天空，現場同步推出親子闖關、風車DIY、DJ秀及火舞表演等活動。此外，市府串聯暑假活動與港灣旅遊，推出面額30元的「旗津X哈瑪星盛夏優惠券」。市長陳其邁表示，旗津是高雄重要的港灣觀光景區，近年市府持續推動「灣區大港．旗津領航」計畫，投入近5億元經費，透過景觀改善、環境優化及觀光服務提升，串聯旗津港灣遊憩資源，打造更完善的旅遊環境。今年暑假市府也首度推出「旗津X哈瑪星盛夏優惠券」，串聯旗津與哈瑪星商圈、旅宿及景點，鼓勵遊客搭乘捷運、輕軌轉乘渡輪前往旗津，安排「住一晚、玩兩天」的港灣慢旅行程。觀光局長高閔琳表示，「旗津風箏節」是高雄夏季濱海活動的重要品牌，今年白天可欣賞全台首度亮相的2隻35米巨型鯨魚風箏，以及多款造型風箏翱翔天空；親子遊客也能體驗沙灘碰碰泡泡球、趣味闖關及氣墊水樂園。夜晚則推出夜光風箏、DJ秀及火舞表演，讓遊客從白天到夜晚都能感受旗津海岸魅力。觀光局說明，受天候因素影響，原訂7月25日舉辦的旗津風箏節順延至8月1日起連續兩週週六、日舉辦；氣墊水樂園則於8月1、2日限定開放。活動期間將加密渡輪班次，週六、日11時至19時管制一般遊客騎乘燃油機車（旗津居民、電動機車及自行車除外），並視車流狀況實施交通管制。建議民眾搭乘捷運、輕軌轉乘渡輪前往，避開塞車及停車困擾。更多活動資訊，請上「高雄旅遊網」、「FUN旗津」Facebook粉絲專頁查詢。