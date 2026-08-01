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▲俄羅斯姊弟在泰國芭達雅遇害。（圖／翻攝自曼谷郵報）

兩公里外驚見第二處墓穴

家屬悲痛「若非俄國人命案，我們永遠不知道真相」

總理阿努廷震怒痛批

泰國觀光勝地春武里府（Chon Buri）芭達雅（Pattaya）爆發震驚各界的連環命案。警方本週五（7月31日）逮捕兩名涉嫌殺害一對俄羅斯籍姊弟的嫌犯，並前往棄屍地點開挖遺體時，竟意外根據嫌犯供詞，在僅兩公里外的椰子林中挖出另一處墓穴，讓失蹤兩個月的泰國三口之家慘滅門案的真相重見天日。根據《曼谷郵報》報導，泰國警方週五逮捕了擁有前科的兩位嫌犯、43歲男子塔納（Thana Kerdthong）與39歲的男子通柴（Thongchai Srinil）。兩人供稱，為了搶奪機車而殺害了那對俄羅斯籍姐弟，俄羅斯籍姐弟7月26日起人間蒸發後，他們的媽媽於28日報警，警方調閱沿線監視器循線掌握兩位嫌犯。兩人落網後起初矢口否認，之後才在警方訊問下突破心防，承認是為了偷竊機車而殺害了俄羅斯姊弟。警方在兩人指認下，在邦拉蒙縣（Bang Lamung）懷亞鎮（Huai Yai）的一處樹林深處，發現了俄羅斯姊弟的遺體。兩人皆衣著完整，初步鑑識顯示女方並未遭受性侵。意想不到的是，塔納之後在審訊過程中又主動供出另一起命案。警方根據其說法，在距俄羅斯姊弟埋屍地點僅兩公里外的一處椰子林中，挖出了第二個墓穴，裡面赫然埋著一對中年夫妻及其年僅18歲女兒的遺體。塔納供稱，他與其他共犯佯裝成警察查案，闖入這對53歲丈夫與50歲妻子的住宅，將兩人戴上手銬，隨後又將剛回家、年僅18歲的女兒一起制伏。嫌犯將一家三口帶走，性侵女兒後冷血開槍將3人滅口並掩埋在林中。警方隨後根據塔納的供詞逮捕了另外兩名涉案共犯查查南（Chatchanan Paen-aiam）與阿薩當（Atsadang Chuwong）。這對3口之家的家屬面對媒體採訪時情緒潰堤、痛哭失聲。家屬表示，一家人兩個月前無故消失，但家中的汽車、機車與貴重物品均原封不動，讓人相當不解。這一個多月來，親友只能定期前往他們家中替被留下的寵物狗餵食，並不斷撥打一家人的手機，卻始終無人接聽。家屬表示，「如果不是因為這兩名俄羅斯年輕人的命案被破獲，我們恐怕永遠都不會知道事情的真相，也不知道他們竟然落得如此悲慘的下場」。隨著這起慘絕人寰的連續血案曝光，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）於今日緊急取消原定行程，親自趕赴春武里府督導與跟進案情。阿努廷痛批這種極度殘忍的犯罪行為「等同於在殺害整個國家」，嚴重打擊了民眾對社會治安的信任，更對泰國的國際形象造成無法彌補的傷害，予以強烈譴責。警方目前正在深入調查，釐清嫌犯是否還有涉入其他尚未曝光的命案。