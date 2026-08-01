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▲現場設置太空科普體驗區，吸引大小朋友探索航太科技奧秘。（圖／屏東縣府提供）

為推廣太空科學教育，屏東縣政府攜手國家太空中心（TASA）今（1）日在屏東縣立體育館舉辦「2026台灣盃火箭競賽決賽－火箭直播派對」，縣長周春米與國家太空中心副主任余憲政共同出席，透過直播與民眾一同見證全台青年學子挑戰火箭發射的精彩成果。周春米表示，今年共有全台21支隊伍晉級決賽，其中高中組13隊競逐冠軍，屏科實中更有2支隊伍挺進決賽，展現屏東科學教育實力。隨著國家火箭發射場正式落腳滿州鄉九棚村，縣府將持續推動太空科技教育與人才培育，透過火箭競賽及科普活動，激發青年學子探索科學的熱情。余憲政指出，本屆競賽規模與難度全面提升，高中組挑戰1公里、大專組挑戰3公里飛行高度，競賽標準已與美國火箭競賽接軌，展現台灣火箭教育邁向國際。他也肯定屏科實中2支隊伍通過技術審查、取得正式發射資格，期待有亮眼表現。活動除同步直播旭海發射場決賽實況外，也設置15個太空科普教育體驗攤位，結合航太專家解說及互動體驗，打造寓教於樂的科普嘉年華，讓民眾近距離感受太空科技魅力。