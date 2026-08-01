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▲隨著吸引逾5.3萬名樂迷湧入將軍漁港，共同感受南台灣夏日最熱血的音樂盛典。（圖／南市府提供）

▲市長黃偉哲啟動今年首場6分多鐘煙火秀。（圖／南市府提供）

「2026台南夏日音樂節－將軍吼」今（1）日晚間在將軍漁港盛大登場，首日以「鯤鯓大團拜」為主題，集結賽博台客天團美秀集團、超人氣男團ARKis、國民女友163braces、流行龐克樂團粗大Band、洗腦女神C.Holly及怪物新人樂團PALLAS帕拉斯輪番登台，從熱血搖滾、流行饒舌到療癒女聲接力開唱，晚間8點左右，市長黃偉哲啟動今年首場6分多鐘煙火秀。隨著吸引逾5.3萬名樂迷湧入將軍漁港，共同感受南台灣夏日最熱血的音樂盛典。今天不到中午就有一批鐵粉提早卡位，只為近距離欣賞偶像演出。演唱會自下午6時起，由PALLAS帕拉斯、C.Holly、粗大Band、163braces及男團ARKis輪番演出。晚間8點左右，將現場氣氛瞬間推向最高潮，現場歡呼聲此起彼落，樂迷共同沉浸在音樂與煙火交織的夏夜饗宴中。最後由人氣樂團美秀集團帶來壓軸演出，以一首首經典歌曲引爆全場大合唱，為首日活動畫下最熱血、最完美的句點。黃偉哲表示，今晚將軍吼現場人山人海，感謝所有演出團隊及表演者帶給大家一個美好的夜晚，也感謝所有工作團隊的辛勞付出，讓活動順利舉行。他表示，將軍吼已成為台南夏季最具代表性的音樂品牌，今年邁入第15年，除了2天共邀集13組人氣歌手、樂團演出外，更結合美食市集、煙火及濱海觀光等豐富內容，希望讓全國民眾來到台南，不僅欣賞精彩演出，更能感受將軍漁港的海港風情與濱海獨特魅力，留下最難忘的夏日回憶。明日將迎來第二天「將軍鬥鬧熱」主題演出，由全方位才子黃偉晉、溫暖療癒樂團南西肯恩、青春搖滾公館青少年、破億神曲製造機王艷薇、原民翻唱之王Ponay卜耐等人氣卡司接力開唱，還有陽光女子合唱團孫淑媚、安心亞合體演出，同樣安排有6分多鐘璀璨煙火秀，邀請全國民眾一起到將軍漁港吹海風、聽音樂、賞煙火，共度最熱血的夏日夜晚。更多活動資訊及最新消息，請持續關注「台南旅遊」臉書粉絲專頁。