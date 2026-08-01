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女星王俐人今（1）日在IG發文，透露自己健康亮起紅燈，原本以為只是小感冒，靠著體力就能撐過去，沒想到病情反反覆覆一個禮拜還沒好，導致現在一天必須吞四次藥，還因為副作用全身無力，讓她直言健康真的不能逞強。王俐人表示，一開始以為只是普通感冒，因此沒有太放在心上，認為靠著自身抵抗力就能恢復，沒想到病情不僅沒有好轉，還整整一週都沒痊癒，讓她不得不求助醫生的力量治療。現在她每天都要吃4次藥，但藥效也帶來副作用，那就是整天昏昏沉沉，她無奈形容「越吃越累」，被迫暫時放慢生活步調，好好休養身體。感冒滿一週後，王俐人的聲音已逐漸恢復，為了調理身體，她開始透過泡茉莉花茶等方式放鬆身心，希望盡快恢復健康，重新找回最佳狀態；經過這場病，讓王俐人體會到健康的重要性，因為過去總習慣逞強，直到身體發出警訊才意識到該停下腳步，「學會停下來不是軟弱，而是為了讓自己有體力走更長遠的路。」