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金州勇士隊在休賽季補強接連碰壁，加上當家球星柯瑞（Stephen Curry）即將迎來生涯末期，外界對於勇士王朝未來的質疑聲浪不斷。資深NBA分析師羅威（Zach Lowe）日前在自己的播客節目《The Zach Lowe Show》中爆料，若勇士隊未來決定進行全面重建，除了休士頓火箭隊之外，柯瑞的家鄉球隊夏洛特黃蜂隊，將是極具可行性且富有情感意義的交易目的地，這隊不僅有動機，也能提供勇士想要的重建資產。羅威指出，如果勇士管理層動了交易柯瑞的念頭，黃蜂隊是少數兼具足夠選秀權與合約薪資來完成這筆重磅交易的球隊之一。羅威分析，黃蜂隊絕不可能放棄米勒（Brandon Miller）或克紐佩爾（Kon Knueppel）這兩位未來基石，但他們能以資深球員搭配大量選秀權作為籌碼：「這筆交易可能需要包含里德（Naz Reid）或懷特（Coby White）其中一人，加上其他薪資包，以及一堆選秀籤。」此外，黃蜂隊還握有來自達拉斯獨行俠隊等其他球隊的選秀權，這能讓勇士隊在重建過程中擁有更多「抽籤」的機會。羅威強調，在所有潛在交易對手中，只有火箭與黃蜂能提供真正合理的籃球包裹。對柯瑞而言，轉戰夏洛特不僅是商業選擇，更有著深刻的情感連結。柯瑞從小在夏洛特長大，他的父親戴爾·柯瑞（Dell Curry）曾為黃蜂隊效力10個賽季，是隊史最受歡迎的球星之一，目前仍擔任黃蜂隊的賽事轉播員；而柯瑞自己在進入NBA前，也是在附近的戴維森學院（Davidson College）一戰成名。今年3月，黃蜂隊為戴爾·柯瑞舉行了30號球衣的退役儀式，戴爾後來透露，柯瑞曾私下問他，如果自己有一天加盟黃蜂，球隊是否會破例允許他穿上已被退役的「30號」球衣。當時柯瑞笑著回應：「你總是要保持各種可能性。我知道球衣退役意味著永恆，其他人不該觸碰，但如果真的有那天，我相信他（父親）會為我做個特別例外。」雖然柯瑞的合約中並沒有不可交易條款，但作為帶領勇士奪得四座總冠軍的功臣，聯盟普遍預計若真有交易的一天，勇士球團定會與柯瑞密切合作。這項交易假設的背景，源於勇士今夏的補強窘境。勇士曾嘗試追逐勒布朗·詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）、倫納德（Kawhi Leonard）與布朗（Jaylen Brown），但全數以失敗告終。隨著詹姆斯加盟費城76人隊，勇士新賽季只能以原班人馬應戰。然而，柯瑞上賽季因右膝髕骨股骨疼痛症候群（Runner’s knee）缺席了39場比賽，巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody）新賽季初也將因膝傷缺陣。資深媒體人西蒙斯（Bill Simmons）開砲直言柯瑞是詹姆斯爭奪戰的最大輸家；Yahoo Sports記者凱文·歐康納（Kevin O'Connor）也表示，若勇士無力再造爭冠陣容，應認真考慮交易柯瑞，而不是讓他寶貴的生涯末期在無謂的掙扎中消磨殆盡。