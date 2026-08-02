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🟡本文重點摘要

📍台北羽球公開賽基本資訊

📍台北羽球公開賽每日賽程表

📍台北羽球公開賽5單項決賽賽程與此前戰況

📍台北羽球公開賽賽事獎金與積分

📍台北羽球公開賽本日推薦賽事

📍台北羽球公開賽歷史回顧

📍台北羽球公開賽轉播與直播平台

▲《NOWnews》為讀者整理最完整的台北羽球公開賽觀賽懶人包，讓你一手掌握所有賽事亮點。（圖／羽協提供）

台北羽球公開賽基本資訊

▲韓國22歲新星俞泰彬，發揮出色，晉級到台北羽球公開賽決賽。（圖／羽協提供）

台北羽球公開賽每日賽程表

日期 賽事進度 開賽時間 7/28（二） 資格賽 / 混雙32強 09:00 / 19:30 7/29（三） 各項32強賽 09:00 7/30（四） 各項16強賽 12:00 7/31（五） 各項8強賽 16:00 8/01（六） 各項4強賽 12:00 8/02（日） 各項決賽 12:00

台北羽球公開賽5單項決賽賽程與此前戰況

單項 今日賽程 此前戰況 男子單打(MS) 俞泰彬 對決 沖本優大（14：00） 年僅22歲的俞泰彬在4強直落二台灣「左手重砲」林俊易，沖本優大同樣直落二力退「台灣一哥」周天成。 女子單打(WS) 坦維夏爾馬 對決 阮垂玲（12：00） 越南好手阮垂玲在8強力退「台灣一姐」邱品蒨後就直闖決賽，坦維夏爾馬則是在4強撂倒黃宥薰殺進決賽。 男子雙打(MD) 利奧羅利卡爾南多／丹尼爾馬丁 對決 謝定峰／戴偉欽（13：30） 謝定峰／戴偉欽本屆堪稱「台灣殺手」，晉級之路上連斬4組台灣組合，最終直闖決賽。 女子雙打(WD) 陳康樂／蒂娜 對決 中出堇／高橋美優（13：00） 馬來西亞頭號種子陳康樂／蒂娜穆拉里塔蘭8強以直落2擊敗台灣組合林芷均／楊筑云；日本組合中出堇/高橋美優則在8強賽淘汰台灣第2種子謝沛珊／洪恩慈。 混合雙打(XD) 渡邊勇大／田口真彩 對決 楊博軒／胡綾芳（12：30） 台灣第2種子楊博軒／胡綾芳4強淘汰自家人吳冠勳／李佳馨；渡邊勇大／田口真彩則是在8強賽解決台灣第一混雙葉宏蔚／詹又蓁，近況絕佳。

台北羽球公開賽賽事獎金與積分

名次 BWF積分 單打獎金(美元) 雙打獎金(美元) 冠軍 7000 18750 19750 亞軍 5950 9500 9500 4強 4900 3625 3500 8強 3850 1500 1812.50 16強 2750 875 937.50 32強 1670 - -

台北羽球公開賽本日推薦賽事

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混合雙打：渡邊勇大／田口真彩 對決 楊博軒／胡綾芳

▲渡邊勇大／田口真彩從2025年開始搭配，至今拿過3場挑戰賽冠軍，台北公開賽是兩人首度闖進超級系列等級的金牌戰。（圖／羽協提供）

台北羽球公開賽歷史回顧

台北羽球公開賽轉播與直播平台

▲台灣在2026年台北羽球公開賽決賽日只剩混雙楊博軒、胡綾芳有望衝擊金盃。（圖／羽協提供）

2026年台北羽球公開賽將於今（2）日迎來5個項目的決賽。自7月28日在台北小巨蛋點燃戰火以來，地主台灣選手表現相當亮眼，可惜男單頭號種子周天成與第2種子林俊易在4強遺憾落馬，台灣僅存的女單黃宥薰也在4強中不敵印度17歲好手，因此台灣在決賽日只剩混雙楊博軒、胡綾芳有望衝擊金盃。《NOWnews》為讀者整理最完整的8月2日決賽懶人包，讓您一手掌握所有賽事亮點。賽事名稱： YONEX 2026 台北羽球公開賽（BWF超級300系列）比賽時間： 2026年7月28日（二）至8月2日（日）比賽地點： 臺北小巨蛋總獎金： 25萬美元參賽規模： 吸引來自22個國家（地區）、共468位世界頂尖選手齊聚角逐。渡邊勇大／田口真彩從2025年開始搭配，至今拿過3場挑戰賽冠軍，台北公開賽是兩人首度闖進超級系列等級的金牌戰。渡邊勇大／田口真彩的籤表其實不算輕鬆，他們在8強就碰上台灣第一混雙葉宏蔚／詹又蓁，卻能一路壓著對手打，從32強到4強都以直落二橫掃強敵。楊博軒／胡綾芳則是名列混雙第2種子，兩人同樣從32強到4強都以直落二擊敗對手，今日將挑戰成為首對在台北公開賽奪冠的純本土組合。渡邊勇大／田口真彩以及楊博軒／胡綾芳曾在今年的亞洲羽球錦標賽混雙8強上交手過1次，當時渡邊勇大／田口真彩以直落二取勝，佔有對戰優勢。台北羽球公開賽自1980年創辦以來，今年已盛大邁入第43屆。作為台灣歷史最悠久且最具規模的國際羽球盛會，台北羽球公開賽目前名列世界羽聯（BWF）世界巡迴賽超級300等級賽事，不僅每年吸引各國頂尖羽球好手齊聚台灣競逐高額獎金與世界排名積分，更是無數地主選手展現實力與孕育羽壇新星的重要舞台，持續在國際羽球版圖中扮演著不可或缺的關鍵角色。周天成（4冠）戴資穎（5冠）王齊麟、陳宏麟、安東尼奧斯·阿里安托、關有明、賈蘭尼·西迪、拉昔夫·西迪（均為3冠）程文欣、簡毓瑾（4冠）男子最多：米凱爾·索加德（3冠）／女子最多：麗克·歐爾森（3冠）無法親臨現場的球迷，可透過以下平台收看六天賽事全程直播：中華電信 MOD、民視、博斯運動頻道Hami Video（提供獨家多視角直播）