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▲台中海洋館持續拓展國際合作版圖，今（1）日與日本水族館企劃團隊Aquament株式會社簽署合作備忘錄。（圖／記者金武鳳攝，2026.8.1)

▲台中海洋館持續拓展國際合作版圖，今（1）日與日本水族館企劃團隊Aquament株式會社簽署合作備忘錄。（圖／記者金武鳳攝，2026.8.1)

台中海洋館持續拓展國際合作版圖，今（1）日與日本水族館企劃團隊Aquament株式會社簽署合作備忘錄（MOU），未來雙方將在展示設計、空間演出及營運管理等面向展開合作，盼藉由日本水族館規劃經驗，引進沉浸式展示理念，提升場館品質與遊客體驗。這也是台中海洋館繼去年開幕後，與日本加茂水族館建立合作關係後，再度與日本專業團隊攜手，顯示場館持續推動國際交流，並朝亞洲水族館指標場館目標邁進。海珹公司表示，此次合作源自雙方長期交流，未來除展示與空間設計外，也將就營運管理等層面交換經驗，為後續更深入合作奠定基礎。出席簽署儀式的台中市政府觀光旅遊局長陳美秀表示，台中海洋館短時間內再度與日本頂尖水族館團隊合作，不僅展現場館積極布局亞洲市場，也象徵台中透過海洋文化、觀光與創意持續深化國際連結。她認為，此次合作不只是企業間的簽約，更代表台日雙方在海洋教育、文化推廣及觀光發展上的交流邁入新階段。Aquament株式會社代表大倉一夫表示，公司以打造「次世代水族館」為核心理念，從規劃設計到展示演出皆採整合式管理，旗下神戶「átoa劇場型水族館」即以沉浸式展演聞名。他指出，海珹公司對提升海洋教育與展示品質的投入令人印象深刻，因此決定攜手合作，期待未來共同為台日水族館產業創造更多價值。Aquament總部位於日本神戶，曾參與四國水族館、廣島元町水族館及神戶átoa劇場型水族館等規劃設計，擅長結合科技、藝術與沉浸式體驗。台中海洋館表示，雙方理念相近，未來可望將更多創新展示概念導入場館，持續提升觀展品質，並強化台中作為海洋文化與觀光城市的特色，吸引更多國內外旅客到訪。