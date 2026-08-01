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目前正值暑期休假期間的英國威爾斯親王威廉與凱特王妃（Prince and Princess of Wales），於今（1）日暫停了他們的家庭假期，現身蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）出席2026年大英國協運動會（Commonwealth Games）。更令人驚喜的是，兩人將三名子女均帶在身邊，較少露面的8歲路易小王子也難得到場，全家5口合體亮相，成為場邊矚目焦點。綜合外媒報導，儘管威廉與凱特在蘇格蘭擁有「羅斯塞公爵與公爵夫人」（Duke and Duchess of Rothesay）的頭銜，但這還是三名年幼王室成員13歲的喬治王子、11歲的夏綠蒂公主與8歲的路易王子首次在蘇格蘭公開出席官方活動。威廉與凱特在格拉斯哥期間，特別抽空會見了威爾斯代表團（Team Wales）的運動員及其家屬。身為慈善機構「SportsAid」長期贊助人的凱特，也帶領家人參訪了該機構。該組織自2013年起便由凱特擔任贊助人，致力於培育新一代青年體育人才。按照英國王室傳統，威廉與凱特每年夏季都會暫離公眾視線，帶著孩子們享受假期。他們通常會前往蘇格蘭的巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）與王室大家庭會合。此次為了英聯邦運動會短暫恢復王室工作，足見對此四年一度體育盛事的重視。事實上，早在2022年大英國協運動會在伯明罕舉行時，當時年僅7歲的夏綠蒂公主就也與父母出席，觀看她最愛的體操以及曲棍球、游泳等賽事；而今年夏天稍早，喬治與夏綠蒂陪同父母出席溫布頓網球錦標賽男單決賽，展現出對王室公務越來越駕輕就熟的穩健氣度。