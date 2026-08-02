中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（2）日共3場比賽，中信兄弟對味全龍已經吞下9連敗，若今日再輸，將寫下「龍象大戰」單季對戰10連敗的難堪新紀錄，此戰由羅戈（Nivaldo Rodriguez）對決伍鐸（Bryan Woodall）；富邦悍將目標橫掃台鋼雄鷹，推出陳仕朋先發交手後勁（Bradin Hagens）；樂天桃猿同樣要力拚橫掃統一7-ELEVEn獅，由林子崴對決林詔恩。《NOWnews》整理出8月2日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍亞太球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍新莊球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至8月2日賽前）：
⚾2026年中職全年戰績表（截至8月2日賽前）：
兄弟「龍象大戰」已吞9連敗 羅戈掛帥拚止敗
🟡大巨蛋賽事、開賽時間15：05
龍隊目前排名第2，今日推出「本土洋投」伍鐸先發，本季出賽12場，拿下2勝3敗，防禦率3.75。伍鐸去年與兄弟交手2場，吞下1敗，對戰防禦率5.63。
兄弟目前排名第6，今日由洋投羅戈掛帥，本季出賽16場，拿下6勝8敗，防禦率3.51。羅戈本季與龍隊交手2場，拿下1勝，對戰防禦率0.75。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
桃猿拚客場橫掃獅隊 林子崴掛帥戰林詔恩
🟡亞太賽事、開賽時間16：05
獅隊目前排名第4，今日推出土投林詔恩先發，本季出賽9場，拿下2勝3敗，防禦禦4.11。林詔恩本季與桃猿交手2場，拿下2勝，對戰防禦率0。
桃猿目前排名第1，今日由土投林子崴掛帥，本季出賽23場，拿下2勝1敗，防禦率1.55。林子崴本季與獅隊交手4場，奪下1次中繼成功，對戰防禦率0。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
雄鷹不想被悍將橫掃 後勁掛帥戰陳仕朋
🟡新莊賽事、開賽間16：05
悍將目前排名第5，今日推出土投陳仕朋先發，本季出賽3場，拿下1勝2敗，防禦率6。陳仕朋本季與雄鷹交手1場，吞下1敗，對戰防禦率16.88。
雄鷹目前排名第3，今日由洋投後勁掛帥，本季出賽14場，拿下3勝7敗，防禦率4.80。後勁本季與悍將交手2場，吞下2敗，對戰防禦率3.27。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️8/2中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍臺北大巨蛋（室內球場）
氣溫：32度至34度
降雨機率：20%
📍亞太球場（室外球場）
氣溫：31度至32度
降雨機率：20%
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：33度至35度
降雨機率：20%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
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📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
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⚾2026年中職下半季戰績表（截至8月2日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|樂天桃猿
|17
|11-6-0
|0.647
|-
|2
|味全龍
|18
|11-7-0
|0.611
|0.5
|3
|台鋼雄鷹
|17
|9-8-0
|0.529
|2
|4
|統一獅
|18
|8-10-0
|0.444
|3.5
|5
|富邦悍將
|17
|7-10-0
|0.412
|4
|6
|中信兄弟
|17
|6-11-0
|0.353
|5
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|78
|50-28-0
|0.641
|-
|2
|富邦悍將
|77
|41-36-0
|0.532
|8.5
|3
|台鋼雄鷹
|77
|39-37-1
|0.513
|10
|4
|統一獅
|77
|37-39-1
|0.487
|12
|5
|樂天桃猿
|77
|35-40-2
|0.467
|13.5
|6
|中信兄弟
|76
|26-48-2
|0.351
|22
🟡大巨蛋賽事、開賽時間15：05
龍隊目前排名第2，今日推出「本土洋投」伍鐸先發，本季出賽12場，拿下2勝3敗，防禦率3.75。伍鐸去年與兄弟交手2場，吞下1敗，對戰防禦率5.63。
兄弟目前排名第6，今日由洋投羅戈掛帥，本季出賽16場，拿下6勝8敗，防禦率3.51。羅戈本季與龍隊交手2場，拿下1勝，對戰防禦率0.75。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡亞太賽事、開賽時間16：05
獅隊目前排名第4，今日推出土投林詔恩先發，本季出賽9場，拿下2勝3敗，防禦禦4.11。林詔恩本季與桃猿交手2場，拿下2勝，對戰防禦率0。
桃猿目前排名第1，今日由土投林子崴掛帥，本季出賽23場，拿下2勝1敗，防禦率1.55。林子崴本季與獅隊交手4場，奪下1次中繼成功，對戰防禦率0。
📍統一獅主場轉播資訊
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有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡新莊賽事、開賽間16：05
悍將目前排名第5，今日推出土投陳仕朋先發，本季出賽3場，拿下1勝2敗，防禦率6。陳仕朋本季與雄鷹交手1場，吞下1敗，對戰防禦率16.88。
雄鷹目前排名第3，今日由洋投後勁掛帥，本季出賽14場，拿下3勝7敗，防禦率4.80。後勁本季與悍將交手2場，吞下2敗，對戰防禦率3.27。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍臺北大巨蛋（室內球場）
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📍亞太球場（室外球場）
氣溫：31度至32度
降雨機率：20%
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：33度至35度
降雨機率：20%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。