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⚾2026年中職下半季戰績表（截至8月2日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 樂天桃猿 17 11-6-0 0.647 - 2 味全龍 18 11-7-0 0.611 0.5 3 台鋼雄鷹 17 9-8-0 0.529 2 4 統一獅 18 8-10-0 0.444 3.5 5 富邦悍將 17 7-10-0 0.412 4 6 中信兄弟 17 6-11-0 0.353 5

⚾2026年中職全年戰績表（截至8月2日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 78 50-28-0 0.641 - 2 富邦悍將 77 41-36-0 0.532 8.5 3 台鋼雄鷹 77 39-37-1 0.513 10 4 統一獅 77 37-39-1 0.487 12 5 樂天桃猿 77 35-40-2 0.467 13.5 6 中信兄弟 76 26-48-2 0.351 22

▲味全龍「本土洋投」伍鐸，本季首度先發交手中信兄弟，目標要在系列賽完成橫掃。（圖／味全龍提供,2026.5.12）

▲樂天桃猿已經在系列賽奪下2連勝，林子崴今日先發交手統一獅，目標要完成橫掃。（圖／樂天桃猿提供）

▲台鋼雄鷹已經在系列賽吞下2連敗，洋投後勁今日扛下對富邦悍將的止敗重任。（圖／記者朱永強攝,2026.5.9）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（2）日共3場比賽，中信兄弟對味全龍已經吞下9連敗，若今日再輸，將寫下「龍象大戰」單季對戰10連敗的難堪新紀錄，此戰由羅戈（Nivaldo Rodriguez）對決伍鐸（Bryan Woodall）；富邦悍將目標橫掃台鋼雄鷹，推出陳仕朋先發交手後勁（Bradin Hagens）；樂天桃猿同樣要力拚橫掃統一7-ELEVEn獅，由林子崴對決林詔恩。🟡大巨蛋賽事、開賽時間1505龍隊目前排名第2，今日推出「本土洋投」伍鐸先發，本季出賽12場，拿下2勝3敗，防禦率3.75。伍鐸去年與兄弟交手2場，吞下1敗，對戰防禦率5.63。兄弟目前排名第6，今日由洋投羅戈掛帥，本季出賽16場，拿下6勝8敗，防禦率3.51。羅戈本季與龍隊交手2場，拿下1勝，對戰防禦率0.75。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡亞太賽事、開賽時間1605獅隊目前排名第4，今日推出土投林詔恩先發，本季出賽9場，拿下2勝3敗，防禦禦4.11。林詔恩本季與桃猿交手2場，拿下2勝，對戰防禦率0。桃猿目前排名第1，今日由土投林子崴掛帥，本季出賽23場，拿下2勝1敗，防禦率1.55。林子崴本季與獅隊交手4場，奪下1次中繼成功，對戰防禦率0。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網有線電視：momoTVMOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡新莊賽事、開賽間1605悍將目前排名第5，今日推出土投陳仕朋先發，本季出賽3場，拿下1勝2敗，防禦率6。陳仕朋本季與雄鷹交手1場，吞下1敗，對戰防禦率16.88。雄鷹目前排名第3，今日由洋投後勁掛帥，本季出賽14場，拿下3勝7敗，防禦率4.80。後勁本季與悍將交手2場，吞下2敗，對戰防禦率3.27。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍臺北大巨蛋（室內球場）氣溫：32度至34度降雨機率：20%📍亞太球場（室外球場）氣溫：31度至32度降雨機率：20%📍新莊球場（室外球場）氣溫：33度至35度降雨機率：20%