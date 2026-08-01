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▲「賽車籃球X文藝嘉年華」，今天在台中市中央球場登場，集結近200輛超跑，中部最大場免費車展。（圖／金武鳳攝，2026.8.1)

由台灣賽車競速競技協會主辦的「賽車籃球X文藝嘉年華」，今天在台中市中央球場登場，集結近200輛超跑、漂移車、古董車、美式肌肉車及改裝車，打造中部最大免費車展，吸引車迷一睹為快。立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔到場力挺，並試乘一輛珍稀手工敞篷跑車，相當拉風。主辦單位表示，今年活動全面升級，除展出多款平時難得一見的車款，更集結約60輛美式肌肉車組成大型車隊，並安排超跑繞場、夜間燈光秀等活動，希望透過合法、安全的展示方式，讓民眾近距離認識汽車工藝與賽車文化，進一步推廣正確的汽車運動觀念。活動也結合公益，邀請台中市月園流浪動物照護協會設置義賣及募款攤位，號召民眾在賞車之餘，也能以實際行動支持流浪犬貓照護工作，讓汽車文化活動兼具社會關懷意義。晚間則安排饒舌歌手Gamlber（春風師弟）演出，YouTuber「湯老師」及車界網紅「暴甩宏」也將到場與民眾互動，增添活動話題。江啟臣儘管選戰行程排滿滿，仍然到場力挺。他表示，賽車不只是競賽，更具備帶動地方汔車零件 與精密機械產業鏈結的重要經濟意義。他支持在台中舉辦汽車運動與展示活動，藉以讓在地汽車零件業供應鏈與世界接軌。