道奇可能將本季投出生涯年的11勝左投弗勒布萊斯基（Justin Wrobleski）作為主菜，搭配老虎最想要的一眾農場年輕外野手，報導中也意外點名來自台灣、位列道奇農場第14名的1A小將柯敬賢，可能會在這筆世紀交易案中一起被送走。

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道奇為何要交易史庫柏？先發輪值有健康隱憂

大谷翔平自7月初以來因膝蓋發炎未再登板，加上史奈爾（Blake Snell）、迪亞茲（Edwin Diaz）與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）也都各有健康隱憂，道奇對史庫柏的需求程度其實比想像中更高。

弗勒布萊斯基投出生涯年 恐成交易案主菜

除了年輕高潛力新秀之外，能立即補上輪值空缺的大聯盟即戰力投手也是必要選項，弗勒布萊斯基就是完美人選，此人年僅26歲，本季還投出生涯年，戰績11勝2敗、防禦率2.88成績，甚至讓他生涯入選首度明星賽。

老虎需要潛力外野手 柯敬賢竟被點名

道奇是「史庫柏爭奪戰」領跑者 外媒最終預測包裹出爐

最終預測，老虎會接受道奇提出的交易報價，道奇送走弗勒布萊斯基、西蘿塔與提布斯三世，成功和老虎換來夢寐以求的超級球星史庫柏。

▲道奇左投弗勒布萊斯基（Justin Wrobleski）目前貢獻11勝、防禦率僅2.88，生涯首度入選明星賽，是老虎夢寐以求的即戰力先發投手。（圖／美聯社／達志影像）

▲因為老虎出售史庫柏，最希望補強外野砲火，效力道奇1A的台灣小將柯敬賢意外被點名，恐被道奇交易送走。（圖／翻攝自Ontario Tower Buzzers官方X）

距離底特律老虎2屆賽揚獎王牌史庫柏（Tarik Skubal）交易案箭在弦上，洛杉磯道奇持續作為領跑者，主因在於交易包裹太完美，甚至勝過另一支潛在球隊釀酒人。根據《Dodgers Way》記者Anthony Ranaudo最新報導，道奇正在挑戰自2000年紐約洋基以來，未曾有球隊達成之世界大賽3連霸壯舉，而且他們很可能會不惜一切代價來達成目標。儘管67勝40敗戰績並列全大聯盟最佳，但先發輪值健康變數，將是決定今年10月最終勝方的關鍵，實際上，老虎出售史庫柏是出於小市場球隊的無奈，而非放棄本季，因而史庫柏交易包裹中，弗勒布萊斯基目前被《Dodgers Way》認為是最有可能被當成主菜的人選，此外萊恩（River Ryan）或希恩（Emmet Sheehan）也是可能人選，前者正從傷勢中復出，擁有令人遐想的天賦；希恩防禦率雖然不好看，但三振數據證明他的球威依然具有威脅性，並能提供老虎一名可長期控管的投手。至於野手裡面，老虎目前打線嚴重左傾，一眾主力包含格林（Riley Greene）、麥金斯特里（Zach McKinstry）、麥克戈尼（Kevin McGonigle）與基斯（Colt Keith）等年輕核心都是左打，道奇農場中名列百大新秀的右打外野手西蘿塔（Mike Sirota）、昆特羅（Eduardo Quintero）成為熱門交易人選。此外，道奇雖然近年都作為冠軍最大熱門，但有賴於強大的農場養成系統，目前仍有9人名列百大新秀，農場厚實度驚人，《Dodgers Way》點出，除了屢次進入交易謠言的外野手霍普（Zyhir Hope）之外，還有在3A展現長打的左打外野手提布斯三世（James Tibbs III）、2A快腿喬治（Kendall George）以及1A打出驚艷成績的台灣小將柯敬賢，都恐成為老虎點名屬意人選。《Dodgers Way》認為，道奇目前作為領跑者，主因就在於他們提出的交易包裹，完美符合老虎所需，