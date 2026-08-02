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白海豚颱風游太快！路徑又變了：最新2走法很危險

▲林得恩表示，根據中央氣象署今晨02時颱風情資顯示，由於環境條件配合，白海豚颱風強度維持強烈等級，至少可以到下周三（5日）。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

因為白海豚遊得速度相當快，平均時速都在20公里上下，推估在下周六（8日）或下周日（9日）前後，颱風就有機會影響到中國華東地區，後續不管是走第1條路徑或是第2條路徑，都是白海豚首次直接接觸到陸地（或登陸）的經驗，影響將會十分巨大。

▲林得恩提到，因為白海豚遊得速度相當快，平均時速都在20公里上下，推估在下周六（8日）或下周日（9日）前後，颱風就有機會影響到中國華東地區。（圖／NCDR）

「此時距離台灣的遠近就十分重要！」觀氣象看天氣指出，若是路徑偏西、速度放慢，可能會為台灣迎風面帶來不少的雨量，這是未來防災關注的重點、也是下周四前要持續密切關注的地方。

▲觀氣象看天氣指出，根據AI模式預測顯示，若是白海豚路徑偏西、速度放慢，可能會為台灣迎風面帶來不少的雨量，這是未來防災關注的重點、也是下周四前要持續密切關注的地方。（圖／觀氣象看天氣）

白海豚颱風路徑一路向西移動，未來是否會影響台灣天氣引發外界關注，，若路徑偏西、速度放慢，將對台灣帶來雨量，下周四（6日）前需關注。根據氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，根據中央氣象署今晨02時颱風情資顯示，由於環境條件配合（包含有海水熱焓量、垂直風切及高層輻散外流等），白海豚颱風強度維持強烈等級，至少可以到下周三（5日）；一直要到下周四（6日）前，颱風七級風暴風半徑為300公里，十級風暴風半徑也在160公里，仍然是個又強又大颱風。針對白海豚颱風路徑，林得恩分析，林得恩提到，同時，氣象粉專「觀氣象看天氣」解釋，根據主流AI模式路徑顯示，白海豚將順著北緯25度線向西游，途中可能受自身眼牆置換、及西南方熱帶性低氣壓TD15互動影響，而有所南北擺動。但過了琉球、沖繩海域後，各AI模式系集成員普遍預測分歧，後期移速也有減慢跡象，可能陷於季風低壓之中、或進入兩高壓之間之鞍型場，使得導引氣流較不明顯有關。