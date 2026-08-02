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女子闖高級餐廳遭攔 炸彈隨即引爆

至少21人受傷 武裝警力封鎖現場

傳目標是露天座位區賓客

俄烏戰爭逾4年 莫斯科加強反恐警戒

俄羅斯首都莫斯科市中心一間高級義大利餐廳附近，1日晚間發生爆炸事件。一名女子攜帶的自製炸彈在餐廳入口附近引爆，造成包括該名女子在內共3人死亡、至少21人受傷。俄羅斯當局已封鎖現場並展開調查，目前尚未公布犯案動機及幕後主使。綜合路透社及俄羅斯國營媒體報導，爆炸發生於當地時間週六晚間8時前，地點位於莫斯科庫德林斯卡亞廣場（Kudrinskaya Square），鄰近高級義大利餐廳Balzi Rossi。這間餐廳位於莫斯科著名的史達林時期「七姊妹」摩天大樓之一，事發當天官網顯示，餐廳因舉辦私人活動暫停對外營業。俄羅斯國家反恐委員會表示，一名身分不明女子企圖進入餐廳，但遭入口處保全攔下，隨後她所攜帶的自製爆炸裝置突然引爆。爆炸造成該名女子、攔阻她的保全，以及餐廳一名顧客當場死亡。警方表示，爆炸另造成至少21人受傷，傷勢程度不一，但尚未進一步說明是否有人生命垂危。俄羅斯新聞社（RIA）公布的現場畫面顯示，大批全副武裝執法人員進駐現場，周邊道路及公共區域已遭封鎖，禁止民眾靠近。莫斯科調查委員會表示，目前已針對爆炸案展開調查，但尚未公布死傷者身分，也沒有說明當局目前鎖定的犯案組織或嫌疑人。俄羅斯《工商日報》（Kommersant）引述消息人士指出，這枚炸彈可能原本是要殺傷當時在餐廳夏季露天座位區參加活動的賓客。報導推測，爆炸裝置可能由其他人遠端遙控引爆，而攜帶炸彈的女子未必知道自己身上的是爆炸物，可能遭人利用成為運送炸彈的工具。不過，上述說法尚未獲得俄羅斯官方證實，確切引爆方式及女子是否知情，仍有待調查釐清。俄羅斯全面入侵烏克蘭至今已超過4年，俄國境內近年接連發生針對軍方人士及官員的暗殺與未遂攻擊。俄羅斯聯邦安全局（FSB）今年稍早曾宣布，將加強對高階軍官及重要人士的保護，並多次指控部分攻擊事件與烏克蘭有關。不過，截至目前，俄羅斯當局尚未將此次餐廳爆炸案與烏克蘭或任何政治、恐怖組織連結，也未說明是否已掌握其他共犯。