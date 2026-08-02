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▲《蜘蛛人：重生日》由湯姆霍蘭德主演。（圖／Sony Pictures 索尼影業﻿臉書）

電影《蜘蛛人：重生日》是漫威的年度強檔巨作，7月29日先在台灣、中國上映後，31日才在全美播出，沒想到美國首映當天就出現高清盜版在社群平台X上瘋傳。發行商索尼公司發現後，已經火速要求X刪除該內容並封鎖發文帳戶，但這盜版還是外洩了9小時左右，共吸引590多萬次瀏覽，更有1萬多人轉傳影片，讓索尼超級無奈。據美媒《Variety》報導，8月1日一名帳號名為「Fredrick Bryan」的網友在X外流了盜錄的《蜘蛛人：重生日》，畫質還相當高清，瞬間吸引無數人觀看。此事被索尼火速察覺，立刻向X提出下架影片、封鎖帳號的請求，而該影片自太平洋時間上午6點05分發布後，一直到下午3點25分左右才被成功下架。這短短9小時內，吸引超過590萬次瀏覽，更有14.3萬人按讚，還有超過1萬人轉發，想必會嚴重衝擊《蜘蛛人：重生日》票房，對於後續的處理方式，是否向該帳號持有者求償，索尼目前則拒絕透露。事實上，除了《蜘蛛人：重生日》被偷拍外，上週由諾蘭執導的好萊塢大片《奧德賽》其實也被外流了高清盜版，當時短短2小時就吸引210萬次觀看。對此，片商環球影業回應：「我們嚴正看待任何侵犯著作權的行為，並將採取一切適當法律行動，以保護我們的內容及智慧財產權。」而《蜘蛛人：重生日》在全美上映後，首日票房衝到1.68億美元（約新台幣54億元），已經快要賺回2.25億美元（約新台幣72億元）的成本。外媒更分析，照著這股熱潮發展，《蜘蛛人：重生日》首周末的票房有機會贏過《復仇者聯盟：終局之戰》3.57億美元（約新台幣115億元）的紀錄。