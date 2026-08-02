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美駐約旦、耶路撒冷等使館示警 提醒避開美軍基地、確認避難所

國務院擴大警訊 提醒留意航班異動與安全情勢

川普預告最快周末再開戰 伊朗揚言鎖定美軍基地報復

美憂海外設施成攻擊目標 籲公民避開高風險地區

美國總統川普（Donald Trump）7月31日表示將恢復對伊朗的軍事打擊，最快可能於本周末展開新一輪攻勢，而且可能持續多日。隨著中東局勢持續升溫，美國駐約旦等地使館陸續發布安全警示，提醒當地美國公民提防區域衝突「意外升級」，並考慮儘速離境，或預先做好情勢惡化時撤離的準備。美國國務院也發布廣泛警告，建議身處中東的美國公民「考慮離開，或做好局勢升級時離開的準備」。綜合法新社、CNN及半島電視台等外媒報導，美國駐約旦安曼、耶路撒冷及伊拉克巴格達等地使館，先後透過官網及社群平台發布不同版本的安全警示，呼籲身處中東地區的美國公民保持謹慎並提高警覺。警示指出，當地美國公民應「考慮離開，或在局勢升級時做好離境準備」，同時密切注意航班取消、空域間歇性關閉，以及行程可能受阻等突發狀況。美國駐約旦大使館進一步提醒，過去未曾遭到攻擊的美國設施或利益，不代表未來仍然安全。大使館也要求美國公民避免前往當地美軍基地，相關設施近期曾遭伊朗飛彈攻擊。美國駐耶路撒冷大使館則敦促身處以色列的美國公民，事先確認距離最近的防空避難所位置，以便在空襲警報響起時迅速避難。使館在警示中表示，伊朗政權的行動難以預測，近期曾在未預警的情況下攻擊區域內多處地點，甚至將攻擊範圍擴大至過去未曾鎖定的區域，顯示中東安全情勢仍可能快速惡化。美國國務院稍後也擴大發布安全警訊，提醒所有身處中東的美國公民提高警覺，並持續留意鄰近美國大使館及領事館發布的最新資訊。國務院指出，中東部分航空公司已延後恢復正常航班時刻，部分航線也持續停飛。計畫前往或離開中東地區的旅客，應密切查詢機場及航空公司最新營運狀況，並預留行程調整空間。這波示警正值美國可能再度對伊朗發動軍事行動之際。美國總統川普7月31日在內閣會議上表示，華府將恢復對伊朗的軍事打擊。美國媒體引述官員說法指出，新一輪攻勢最快可能於本週末展開，且行動可能持續數日。伊朗則警告，若美方再度發動攻擊，德黑蘭可能進一步鎖定境內設有美軍基地的區域國家，進行報復性打擊，使波斯灣及周邊國家的安全風險隨之升高。美國國務院並警告，美國駐外外交機構、美國企業及其他與美國相關的設施，都可能成為伊朗或其支持團體的攻擊目標，且威脅不一定侷限於中東地區。國務院表示，伊朗及其支持的組織可能攻擊美國海外利益，或鎖定世界各地與美國政府、美國企業及美國公民有關的設施，因此呼籲旅外美國人隨時掌握安全情勢，避免前往高風險地點。