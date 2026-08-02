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▲當天演唱會除了周慧敏以外，還有實力派唱將李聖傑、曹格、徐懷鈺。（圖／微博＠浙江文旅）

58歲香港「玉女掌門人」周慧敏日前出席溫州群星演唱會，雖身穿斜肩短裙凍齡亮相，美貌與身材依舊，但現場演唱狀況百出。演出中她頻頻走音、忘詞，且氣息嚴重不足，遭網友狠酸是「災難級演出」，甚至嘲諷「不如打手語」。對此，周慧敏並未正面回應負評，僅發文感謝觀眾熱情支持，並透露將繼續前往江門舉辦巡演，心情似乎未受影響。7月26日在中國溫州舉行的「龍港站－流金歲月超級演唱會」找來周慧敏、徐懷鈺、曹格、李聖傑等歌手開唱，許多粉絲都相當期待見到不老女神周慧敏，而周慧敏也沒讓大家失望，身穿一襲斜肩設計的洋裝亮相，搭配過膝長靴，舉手投足間盡顯優雅魅力，讓人完全看不出真實年齡。而周慧敏也獻唱了自己的經典歌曲〈痴心換情深〉，怎料一開口就翻車，只見周慧敏歌聲有氣無力，不僅高音唱不上去，還頻繁出現走音、喘氣的情況，讓中國歌迷完全聽不下去，紛紛留言吐槽「不如打手語算了」、「完全沒氣了，感覺近乎斷氣」、「沒練歌還一直走音」。對此，有周慧敏粉絲護航，表示她自從先前確診新冠肺炎後，聲帶就因咳嗽受損，並非唱功不佳。另外，也有粉絲猜測周慧敏當天可能是感冒了，認為外界對她太過苛刻。至於周慧敏本人在溫州演唱會過後則於社群發文，「雖然溫州天氣預報可能下雨，但最終在舒適的天氣下圓滿完成演出。再次感謝觀眾的熱情支持，尤其要謝謝這幾場專程從各地來看我表演的朋友們，真的很有心。」她更和大家預告，自己下一場演出是9月26日在廣東江門舉行的個人演唱會，要粉絲期待，顯然好心情不受流言蜚語影響。