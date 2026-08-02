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台灣球迷熟悉的「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）先前一度成為中職球隊鎖定目標，最終選擇留在美職體系等待機會，如今正式重返大聯盟。西雅圖水手宣布，將費爾柴德從3A塔科馬升上大聯盟，頂替因左前臂拉傷進入10天傷兵名單的瑞利（Luke Raley）。費爾柴德7月加入3A塔科馬後，出賽12場、累積53打席，繳出打擊率2成62、上壘率4成15、長打率6成43，攻擊指數高達1.058。加入初期更一度在35打數敲出11支安打，包括3轟、3支二壘打與2支三壘打，迅速展現長打能力。30歲的費爾柴德季前與守護者簽下小聯盟合約，5月底升上大聯盟，14場比賽僅繳出打擊率1成58，6月底遭指定讓渡。他恢復自由身後曾傳出吸引中職球隊關注，最後於7月5日與家鄉球隊水手簽約。瑞利的傷兵名單日期回溯至7月31日，他本季出賽95場，打擊率2成25、敲出15轟與39分打點。水手總教練威爾森（Dan Wilson）表示，瑞利長期受到手臂不適困擾，疼痛已嚴重到無法持續幫助球隊，因此決定讓他休養。費爾柴德能勝任左外野、中外野與右外野，也能提供右打火力，成為水手現階段最直接的替補人選。他出生於西雅圖，也曾就讀西雅圖預備學校，2022年曾代表水手在大聯盟出賽3場，如今再度披上家鄉球隊戰袍。水手3A陣中還有21歲百大新秀阿洛尤（Michael Arroyo），本季在2A與3A合計繳出3成打擊率、13轟與15次盜壘，打擊表現相當亮眼，但主要定位仍偏向二壘、三壘與角落外野，現階段並非成熟的全能外野手。相較之下，費爾柴德具備3個外野位置的守備經驗，不需改變現有陣型就能立即支援。水手此時選擇「費仔」，並非否定阿洛尤的打擊潛力，而是在瑞利突然缺陣後，優先補進最符合球隊當下需求的外野即戰力。