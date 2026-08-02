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紐約洋基與匹茲堡海盜完成交易，將曾入選明星賽的右投多瓦爾（Camilo Doval）連同部分現金送往匹茲堡，換回捕手阿方索（Omar Alfonzo）及18歲外野手克魯茲（Luis Cruz）。多瓦爾去年交易大限才從巨人加盟洋基，如今僅效力約一年便再度換隊。29歲的多瓦爾在2023年效力巨人時入選國聯明星賽，並以39次救援成功並列聯盟第一，生涯累積109次救援成功。不過，他轉戰洋基後始終未能找回巔峰壓制力，上季22場防禦率4.82，本季44場則為3勝1敗、1次救援成功及4.54防禦率。儘管多瓦爾的最快球速仍能突破100英里，但控球與穩定性起伏，近期已被移出洋基主要勝利組，多數時間只在比分差距較大時登板。洋基最終決定提前止損，海盜則看中他的球威，希望換個環境後能重新成為比賽後段戰力。洋基換回的阿方索現年22歲，被《MLB Pipeline》評為海盜農場第17號新秀。本季主要效力2A，出賽62場敲出9轟、35分打點，打擊率2成38，除了捕手外也能守一壘。克魯茲則是年僅18歲的長期養成型外野手，本季在多明尼加夏季聯盟出賽19場，打擊率3成，另有8次盜壘成功。洋基藉此補進一名具一定成熟度的捕手，以及一張仍有高度發展空間的年輕外野彩票。洋基去年為補強牛棚向巨人換來多瓦爾，原期待他以明星終結者經驗分擔高張力局數，結果一年後便以較低價值轉手。對洋基而言，這筆交易也代表管理層準備重新調整牛棚配置。海盜則付出兩名尚未接近大聯盟的年輕球員，就換得一名仍具百英里火球、且擁有終結者經驗的投手。若多瓦爾能改善控球與穩定性，這筆交易可能成為海盜季後賽衝刺階段的高報酬賭注。