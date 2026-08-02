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紐約洋基將教士明星終結者米勒（Mason Miller）視為交易截止日前的夢幻補強，但這項計畫恐怕很難成真。ESPN記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）引述多支正在尋找牛棚投手的球隊說法指出，除非市場突然出現巨大變化，否則米勒若在交易截止日前被送走，反而會讓聯盟人士感到震驚。ESPN記者帕桑（Jeff Passan）與麥克丹尼爾（Kiley McDaniel）先前評估，米勒在交易大限前被送走的機率僅約20%。即使洋基確實需要再補一名能處理高張力局面的終結者，真正完成交易的可能性仍遠低於球迷期待。米勒本季繳出3勝1敗、防禦率0.79，45.2局送出85次三振，並拿下28次救援成功，是目前大聯盟最具宰制力的後援投手之一。除了成績亮眼，他的火球最快能突破100英里，更讓各支爭冠球隊都對他高度感興趣。教士不願輕易出售米勒，最重要的原因是他並非短期租借球員。27歲的米勒直到2029年球季結束後才具備自由球員資格，未來3個多球季都仍在球團控制之下，薪資成本也相對低廉。教士去年才付出頂級新秀資產換來米勒，管理階層對他的球威與長期價值十分看重。球團當時甚至將他視為能改變比賽後段局面的核心補強，因此除非收到遠超市場行情的報價，否則沒有必要在一年後立即轉手。洋基之所以積極關注米勒，不只是為了今年季後賽，也希望找到未來數年的固定終結者。現有守護神貝德納（David Bednar）球季結束後可能進入自由市場，米勒若加盟，便能直接接管比賽最後一局。不過，教士對米勒的索價勢必包含多名頂級新秀或具大聯盟即戰力的年輕球員。洋基農場雖有一定深度，但能否提出足以讓教士改變立場的交易包，仍是最大疑問。教士仍在季後賽競爭行列，米勒對球隊本身同樣具有重要價值。只要教士沒有放棄本季，保留一名防禦率不到1的終結者，顯然比換回遠期新秀更符合當下需求。大聯盟交易截止日將於台灣時間8月4日上午6時到來，在最後一刻前，教士總管普瑞勒（A.J. Preller）仍可能突然做出大動作；但從目前市場訊息來看，洋基與其他追求者可能必須轉向較容易取得的後援投手。