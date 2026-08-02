日本熊本於7月28日發生規模6.8強震，當地傳出不少災情，通訊軟體LINE亦於當日啟動「安全通報」功能，讓用戶可以快速回報自身安全與確認親友情況。但有民眾抱怨表示，安全通報功能已經置頂聊天室長達5天，目前依舊關不掉，嫌棄畫面相當礙眼又煩躁。對此，LINE官方曾解釋，安全通報是在符合顯示條件時自動顯示，只能等待災情穩定後才會自動隱藏，也就是說用戶無法自主關閉。
熊本強震「LINE啟動安全通報」！新功能置頂5天還是關不掉
日本熊本於7月28日發生規模6.8強震，LINE於當天啟用「安全通報」功能，民眾可透過其回報自身安全，但它不只顯示在好友名單中，就連聊天室總覽中也能看見，至今已經第5天仍可見其存在。
許多台灣網友就在Threads抱怨，並無奈詢問LINE「查看好友安全狀態」如何關閉或刪除，透露儘管通報了會暫時消除，但只要有朋友填寫又會再次出現，「只要有新的朋友填寫安全動態，就會置頂又顯示一次」、「關不掉，還一直在最上面，超煩」。
LINE安全通報怎麼關掉？官方解答了
LINE在2022年9月18日強震中，首度在台灣正式開通「安全通報」功能。根據LINE表示，LINE安全通報是災害發生時快速回報平安與查看親友狀況的功能，當發生大規模災害時，如規模6以上地震或嚴重天災時，該欄位會自動置頂於LINE主頁上方。用戶可透過LINE安全通報功能向好友回報自己的安全狀況，或確認好友的安全狀況，並限於智慧手機等裝置使用。
至於LINE安全通報如何關閉？根據官方解釋，「LINE安全通報欄位將於災情穩定後隱藏顯示，災害發生地區為國外時，橫幅的內容可能以當地語言顯示，用戶無法自行操作隱藏LINE安全通報欄位」。換句話說，官方目前未提供手動永久關閉此置頂欄位的選項，民眾只能在災情穩定後，等待其自動隱藏。
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日本熊本於7月28日發生規模6.8強震，LINE於當天啟用「安全通報」功能，民眾可透過其回報自身安全，但它不只顯示在好友名單中，就連聊天室總覽中也能看見，至今已經第5天仍可見其存在。
LINE安全通報怎麼關掉？官方解答了
LINE在2022年9月18日強震中，首度在台灣正式開通「安全通報」功能。根據LINE表示，LINE安全通報是災害發生時快速回報平安與查看親友狀況的功能，當發生大規模災害時，如規模6以上地震或嚴重天災時，該欄位會自動置頂於LINE主頁上方。用戶可透過LINE安全通報功能向好友回報自己的安全狀況，或確認好友的安全狀況，並限於智慧手機等裝置使用。
至於LINE安全通報如何關閉？根據官方解釋，「LINE安全通報欄位將於災情穩定後隱藏顯示，災害發生地區為國外時，橫幅的內容可能以當地語言顯示，用戶無法自行操作隱藏LINE安全通報欄位」。換句話說，官方目前未提供手動永久關閉此置頂欄位的選項，民眾只能在災情穩定後，等待其自動隱藏。