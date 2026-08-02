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熊本強震「LINE啟動安全通報」！新功能置頂5天還是關不掉

▲LINE在2022年9月18日強震，首度在台灣正式開通「安全通報」功能。（圖／官方提供）

LINE安全通報怎麼關掉？官方解答了

「LINE安全通報欄位將於災情穩定後隱藏顯示，災害發生地區為國外時，橫幅的內容可能以當地語言顯示，用戶無法自行操作隱藏LINE安全通報欄位」

▲LINE安全通報欄位將於災情穩定後隱藏顯示，災害發生地區為國外時，橫幅的內容可能以當地語言顯示，用戶無法自行操作隱藏LINE安全通報欄位。（圖／翻攝官網）

日本熊本於7月28日發生規模6.8強震，當地傳出不少災情，通訊軟體LINE亦於當日啟動「安全通報」功能，讓用戶可以快速回報自身安全與確認親友情況。但有民眾抱怨表示，，也就是說用戶無法自主關閉。日本熊本於7月28日發生規模6.8強震，LINE於當天啟用「安全通報」功能，民眾可透過其回報自身安全，但它不只顯示在好友名單中，就連聊天室總覽中也能看見，至今已經第5天仍可見其存在。許多台灣網友就在Threads抱怨，並、「關不掉，還一直在最上面，超煩」。LINE在2022年9月18日強震中，首度在台灣正式開通「安全通報」功能。根據LINE表示，，並限於智慧手機等裝置使用。至於LINE安全通報如何關閉？