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在大聯盟交易截止日倒數時刻，傷兵滿營的紐約洋基隊（New York Yankees）今（3）日終於發動重磅交易。洋基送出包含2名大聯盟即戰力在內的4名右投，向華盛頓國民隊交易來現年26歲的重砲內野手賈西亞（Luis García Jr.）。得知這名本季已經炸裂23轟的強打降臨後，洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後受訪時忍不住露出一抹微笑，直白大讚：「他真的太會打了。」根據兩隊球團正式宣布的交易細節，洋基隊一口氣送出兩名大聯盟右投伯德（Jake Bird）、克魯茲（Yovanny Cruz），以及兩名小聯盟投手賽伯特（Jack Cebert）與格雷布爾（Ben Grable）共4人，成功從國民隊換來賈西亞。國民隊目前以55勝57敗在國聯東區排名第4，外卡晉級希望渺茫，因而決定賣掉主力放眼未來；反觀洋基隊目前以62勝49敗在美聯東區緊追龍頭光芒隊，正是衝刺季後賽的關鍵時刻。洋基隊之所以急於發動重磅交易，主因是陣中打線面臨空前的傷兵危機。包括主砲賈吉（Aaron Judge）、貝林傑（Cody Bellinger）以及史丹頓（Giancarlo Stanton）等核心重砲目前全數高掛傷號、進入傷兵名單，導致球隊近期面臨嚴重的得分荒。右投左打的賈西亞本季則打出生涯年。本季至今出賽104場，繳出打擊率.283、23支全壘打、76分打點的成績，全壘打數寫下生涯新高，長打率.560更是高居國民隊史第一。此外，以往面對左投就手軟的他，今年對左投打擊率也從去年的.195大幅躍升至.247，打擊穩定度全面進化。賈西亞本季多數時間擔任一壘手，預計加盟洋基後將與高德施密特（Paul Goldschmidt）輪替，加上他過去也能守二、三壘的多功能性，將為洋基提供極大的調度彈性，成為拯救洋基火力缺口的一劑強心針。