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洛杉磯道奇隊25歲捕手拉辛（Dalton Rushing）今（3）日迎戰波士頓紅襪前，原定擔任「第9棒、捕手」先發出賽，但在比賽開始3分鐘前宣布臨時被移出先發名單，只能改由阿方索（Eliezer Alfonso）頂替蹲捕。道奇球團隨後證實，拉辛因出現輕微右手臂不適，基於保險起見決定讓他休息。根據《加州郵報》隨隊記者哈里斯（Jack Harris）在X發文指出，拉辛是在開賽前一刻才突然離開先發打線，「根據消息人士透露，拉辛目前正在處理手臂的狀況，球團決定採取最謹慎的防護措施。」道奇球團隨後發布公告說明：「拉辛因右臂輕微發炎，今日取消先發。」由於道奇主戰捕手史密斯（Will Smith）自6月初因頸部發炎進入傷兵名單後，復出時程嚴重延後，目前一軍名單中僅剩拉辛與阿方索兩位捕手，為了避免珍貴的捕手戰力再次面臨無人可用的危機，球團高層選擇在第一時間果斷換人。因為道奇也只剩阿方索1個捕手，因此只有他能臨時頂替上場。現年25歲的拉辛在史密斯傷後扛下道奇主戰捕手重任，出賽74場繳出打擊率.253、12支全壘打、36分打點、OPS .809的優異成績，完美補上了史密斯缺陣後的戰力缺口，是道奇打線與主導投手群不可或缺的核心。值得注意的是，道奇剛在交易截止日前發動大交易，搶下連兩年榮獲美聯賽揚獎的王牌左投史庫柏（Tarik Skubal），並預計安排他在台灣時間5日作客小熊隊的比賽中迎來道奇生涯初登板。史庫柏來到道奇的首戰勢必需要熟練的捕手引導戰局，拉辛的手臂此時出現異常，也讓道奇教練團繃緊神經，盼他能無大礙迅速回歸。