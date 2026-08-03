我是廣告 請繼續往下閱讀

美股四大指數上週五同步收紅，在大型科技股財報及AI題材續強帶動下，市場投資氣氛偏多，加上美國總統川普宣布取消對伊朗的軍事行動，中東地緣政治風險降溫，提振市場信心。不過，台指期夜盤收在42650點，下跌1077點、跌幅2.46%，顯示台股在上週五強彈後，短線獲利了結賣壓浮現。台股今（3）日開低震盪，權王台積電走弱壓抑指數表現。台積電早盤以2385元開出，下跌40元、跌幅1.65%，拖累電子權值股走勢，市場持續消化上週五大漲近8%的漲勢。截至上午9時03分，台積電報2385元，下跌40元、跌幅1.65%；鴻海報243元，下跌7.5元、跌幅2.99%；聯發科則大漲265元至3820元、漲幅7.45%，成為權值股焦點。此外，國巨也上漲31元至533元、漲幅6.18%，電子零組件族群同步走強。法人指出，雖然美股維持強勢、台積電ADR收漲0.23%至404.25美元，但台股短線累積漲幅已大，加上台指期夜盤回檔，今日盤勢恐以高檔震盪、個股表現為主，後續須觀察台積電能否收斂跌勢，以及成交量是否維持活絡，將是大盤走向的重要指標。