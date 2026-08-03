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▲隋棠（如圖）曾與姚元浩交往8年，分手後還暗指對方出軌。（圖／翻攝自隋棠IG@suitangtang）

女星曾沛慈3年前參與節目《嗨！營業中2》節目單元《嗨！休息中》，其中與姚元浩的互動在近日引發熱議。只見姚元浩在曾沛慈唱歌時，不斷拿球砸她的頭，遭批非常不尊重，讓大批粉絲全氣炸。而回顧姚元浩過往爭議，除了上實境節目常常因直率的個性被炎上外，其實他的私生活也備受矚目，不僅曾被前女友隋棠暗酸出軌王心凌，還被發現因右腳韌帶曾斷裂，而被判免役後，卻出演了軍教片《新兵日記》。姚元浩與隋棠在2004年開始交往，男帥女美的戀情受到外界關注，但在經歷過多次分分合合後，兩人於2012年第4次分手時，正式結束了這段戀情。當時隋棠出席記者會被問及此事，還落淚表示：「我的心像被美工刀一筆一筆地割著。」加上姚元浩分手隋棠沒多久後就與王心凌交往，讓隋棠被視為弱者，外界一度懷疑王心凌是插足兩人感情的小三。對此，王心凌也曾鄭重否認沒介入二人感情，與姚元浩也在2014年分手。同時牽扯到兩位大咖女星的姚元浩，也在當時受到了猛烈的批評。除了戀情備受爭議外，姚元浩的兵役問題，也曾引發討論。姚元浩昔透露自己在13歲時因為跳水，而導致右腳掌跟韌帶斷裂，縫了300到400針，至今腳掌仍變形且大拇指翹起，因而在面臨當兵體檢時，醫生一看就直呼太嚴重而因此免役。不過在2010年，姚元浩主演了軍教劇《新兵日記》，飾演陸軍官校第一名畢業的「少尉排長」孫安邦。劇中，他為了練耍軍刀而多次破相，在陸軍官校接受長達2年的訓練與拍攝，這也讓他直呼自己比一般當兵的人還久。