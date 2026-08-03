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強度還會下滑 白海豚颱風缺乏能量

▲白海豚減弱為中颱後，本周會持續維持強度，預估周五再出現減弱。（圖／翻攝tropical tidbits）

太平洋高壓不好預測 白海豚出現「垂直北轉」路徑

▲白海豚颱風路徑較難預測，周五過後會往哪個方向前進，對台灣來說非常關鍵。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

台灣不排除發警報 周末雨勢最強

▲本周四之前，台灣各地晴時偶雨天氣熱，周五至周末受到白海豚颱風影響，北部、中部降雨漸增。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

白海豚颱風（國際命名DOLPHIN）在海面上發展來到第8天，路徑預估從最初的前往日本，今（3）日已經修正到「通過台灣北部海面」或「北轉往韓國」2大趨勢，氣象專家賈新興提醒，白海豚颱風可能在周末（8月8日至8月9日）替台灣帶來風雨，但變數還很大，需要持續觀察。中度颱風白海豚，今（2）日上午5時，位置在鵝鑾鼻東方2940公里的海面上，以每小時21公里速度，向西北西轉西進行，中心附近最大風速每秒45公尺（每小時162公里），相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺（每小時198公里），相當於16級風，7級風暴風半徑320公里，10級風暴風半徑180公里。賈新興說明，白海豚颱風昨（2）日減弱為中颱後，強度還有略微下滑，預計本周都會維持中颱等級，但受到海溫降低影響，很難再往上增強，預估周五的近中心附近最大風速來到每秒43公尺，7級風暴風半徑仍有320公里。在路徑上，各國預測白海豚颱風一路往西，周四、周五影響「琉球群島」的趨勢一致，不過從周五過後，由於「太平洋高壓」強度變幻莫測，各模式針對白海豚颱風的路徑出現很大的分歧。賈新興指出，AI 模式預估白海豚通過琉球後，會因為太平洋高壓減弱，以「垂直北轉」的方式往韓國移動；歐洲傳統模式則認為太平洋高壓較強，會一路往西通過台灣北部海面，最後登陸中國，周末兩天是距離台灣最近的時段。氣象署則提及，如果白海豚颱風一路往西，周末會是影響台灣最劇烈的時段，氣象署也不排除發布警報；若白海豚颱風通過琉球後「北轉」，由於速度減慢，對台灣的風雨可能會延長至下周一（8月10日），但和台灣距離拉遠，風雨強度會縮減，發布警報機率也會降低。白海豚颱風的變數還有非常多，目前預報來看，周末北部地區、中部山區有陣雨，並有局部大雨，尤其北部山區有局部豪雨機率；中南部、東北部地區、其他山區局部陣雨；花東地區多雲到晴為主，僅零星陣雨，要注意有焚風出現，局部高溫36度以上。