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洛杉磯道奇隊日前發動震撼交易，換來底特律老虎隊的賽揚王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）。史庫柏在當地時間2日（台灣時間3日）正式與球隊會合，但他「報到」的時機十分特別，竟是在道奇交手紅襪的比賽途中直接走進休息區。擔任本場比賽場邊記者的前道奇名將克蕭（Clayton Kershaw）目睹此景，忍不住在轉播中狂虧這個「比賽中大家排隊自我介紹」的奇特現象。根據轉播畫面顯示，史庫柏在3局上半中途突然現身道奇隊板凳區。負責轉播本場比賽的《NBC Sports》主播班奈提（Jason Benetti）立刻向觀眾播報：「史庫柏已經抵達球場，並正在向剛下達完投手更換指令的總教練打招呼。」轉播畫面也捕捉到總教練羅伯斯（Dave Roberts）立刻露出笑容熱烈歡迎，隨後史庫柏也與大谷翔平等新隊友開心會面。這場比賽剛好由前道奇隊傳奇左投克蕭擔任場邊連線記者。看到這位昔日的老虎隊王牌突然穿戴道奇裝備現身，克蕭在轉播席被問到感想時，毫不掩飾地驚呼：「（看他穿上道奇藍）感覺太奇怪了！真的非常奇怪，不過我想這裡的人應該很快就會習慣了（笑）。」主播班奈提也對這罕見的一幕感到不可思議，附和道：「這真的是一幅奇妙的光景。比賽明明還在激戰中，大家卻在板凳區對著史庫柏說：『初次見面，你好（Nice to meet you）』。」轉播團隊對於道奇休息區內這段「異例」的賽中社交互動感到十分新奇且有趣。道奇隊於2日正式發布聲明，已透過送出萊恩（River Ryan）、史密斯（Brady Smith）與霍普（Zyhir Hope）等三名農場潛力新秀，成功換來連續兩年奪下賽揚獎的史庫柏。本季史庫柏在老虎隊共先發16場，繳出7勝5敗、防禦率2.79的優異成績。如今隨著他順利與道奇隊會合，預計將無縫接軌成為道奇先發輪值中的絕對核心，為球隊衝擊世界大賽三連霸注入一劑最強心針。