日本財務大臣片山皐月、美國財政部長貝森特（Scott Bessent）接連證實，已於美東時間7月31日聯手進行市場干預，以應對近期日圓匯率的過度波動，讓被嚴重低估的日圓匯率，能重新調整至合理水平。而3日的東京外匯市場，日圓匯率也確實出現明顯升幅。
根據《NHK》、《共同社》報導，上月底開始，日本政府和央行間歇性買進日圓，同時美國證實也採取前所未有的協調干預措施，以改善日圓疲勢。
日本時間週一上午9點半左右，日圓買盤激增和美元賣盤，推動日圓兌美元匯率走強，達到1美元：155日圓。
分析指出，如果日圓進一步貶值，通膨將會加速，日本民眾擔心若長期利率進一步走高，恐對經濟造成更多負面影響；而如果美國的長期利率同步上漲，則會讓即將於迎來期中選舉的川普政府感到壓力。
報導引述市場人士看法，認為美日聯合聲明，加上誓言後續還會合作，在必要時進一步介入匯市，可能對糾正日圓疲軟起到了一定作用。
不過，分析也提醒，由於日本首相高市早苗推行擴張性財政措施，民眾對於公共財政狀況惡化的擔憂仍然強烈，即使美日2國聯手干預匯市，日圓未來被拋售的風險依然存在。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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不過，分析也提醒，由於日本首相高市早苗推行擴張性財政措施，民眾對於公共財政狀況惡化的擔憂仍然強烈，即使美日2國聯手干預匯市，日圓未來被拋售的風險依然存在。
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