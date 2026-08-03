暑假陸劇強檔，除了張凌赫的《這一秒過火》備受關注之外，還有陳偉霆的《九門》、吳謹言和陳哲遠的《御廷謠》，不過最新受到討論的，是胡一天和田曦薇主演的青春校園劇《天才女友》，32歲的胡一天，還因為逆齡演出16歲少年引來討論，《NOWNEWS今日新聞》整理角色、劇情，還有必看亮點，幫助讀者快速入坑！
📌以下為本文重點：
《天才女友》收看平台、播出時間
《天才女友》劇情介紹
《天才女友》角色介紹
《天才女友》必看3大亮點
《天才女友》收看平台、播出時間
類 型：愛情、劇情、都市、文學改編
集 數：28集
主 演：胡一天、田曦薇、賴偉明
播出日期：2026年8月2日
更新時間：VIP會員首日中午12:00更新6集，8月3日起每日18:00更新2集；非會員首日更新2集，後續每周日至周四更新1集
平台：愛奇藝
線上看連結：愛奇藝
《天才女友》劇情介紹
劇情講述天才少女林知夏（田曦薇 飾）性格直接、不善交際，從小沒有好友。考入省一中後，她因解題比拼與性格陽光的學霸江逾白（胡一天 飾）相識，並成為同桌。作為社交達人的江逾白幫林知夏融入集體交到湯婷婷、段啟言、沈負暄、金百慧等朋友，林知夏為表達感謝幫他補習功課，兩人漸漸從競爭走向互助，最終成為最好的朋友。
兩人還一同解決同學被騙、一起參加社團活動與省數學競賽，在這個過程中，江逾白對林知夏感情漸生，但只把愛意埋在心裡。林知夏被保送復旦後，江逾白準備在畢業之旅對她告白，卻因母親捲入詐騙案而遺憾離開，兩人的感情迎來考驗，而他們不僅是彼此最好的朋友，更是最好的戀人。
《天才女友》角色介紹
林知夏／田曦薇 飾演
江逾白／胡一天 飾演
湯婷婷／厲嘉琪 飾演
段啟言／夏浩然 飾演
沈負暄／賴偉明 飾演
金百慧／安沺 飾演
《天才女友》必看4亮點和1敗筆
1.從古裝劇《逐玉》走紅的田曦薇，此次化身校園初戀系女神，高智商、高顏值，面對感情也是直球告白，而劇中她頂著招牌齊瀏海，笑起來可愛的梨渦讓人瞬間融化，一見傾心。
2.胡一天2017年以《致我們單純的小美好》中的江辰走紅，後來也演過不少次學霸，此次飾演溫柔又理智的江逾白，外表陽光，內心有不為人知的脆弱面，這種設定更是激起一票粉絲的保護慾，非常期待他跟田曦薇擦出的火花。
3.田曦薇和胡一天都是很適合演校園劇的長相，尤其188公分的胡一天，還有雙小狗的眼睛，不少粉絲都說，胡一天搭田曦薇，比張凌赫更有CP感，光是看劇照就已經戀愛了。
4.該劇改編自素光同的同名小說，原著已有大批粉絲支持，加上青梅竹馬是命定的愛情模式，故事中兩人從9歲就成為同學，直到最後披上婚紗，相知相守，這樣純粹的愛戀，是吸引觀眾的重要元素之一。
5.只不過，32歲的胡一天，這次在劇中飾演16歲少年，讓不少觀眾吐槽太違和了，不僅眼神的清澈度不夠，幾個角度也明顯看出臉上的紋路，若是美肌開太大又太不現實，這或許是該劇唯一敗筆。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《天才女友》收看平台、播出時間
《天才女友》劇情介紹
《天才女友》角色介紹
《天才女友》必看3大亮點
《天才女友》收看平台、播出時間
類 型：愛情、劇情、都市、文學改編
集 數：28集
主 演：胡一天、田曦薇、賴偉明
播出日期：2026年8月2日
更新時間：VIP會員首日中午12:00更新6集，8月3日起每日18:00更新2集；非會員首日更新2集，後續每周日至周四更新1集
平台：愛奇藝
線上看連結：愛奇藝
《天才女友》劇情介紹
劇情講述天才少女林知夏（田曦薇 飾）性格直接、不善交際，從小沒有好友。考入省一中後，她因解題比拼與性格陽光的學霸江逾白（胡一天 飾）相識，並成為同桌。作為社交達人的江逾白幫林知夏融入集體交到湯婷婷、段啟言、沈負暄、金百慧等朋友，林知夏為表達感謝幫他補習功課，兩人漸漸從競爭走向互助，最終成為最好的朋友。
兩人還一同解決同學被騙、一起參加社團活動與省數學競賽，在這個過程中，江逾白對林知夏感情漸生，但只把愛意埋在心裡。林知夏被保送復旦後，江逾白準備在畢業之旅對她告白，卻因母親捲入詐騙案而遺憾離開，兩人的感情迎來考驗，而他們不僅是彼此最好的朋友，更是最好的戀人。
林知夏／田曦薇 飾演
江逾白／胡一天 飾演
湯婷婷／厲嘉琪 飾演
段啟言／夏浩然 飾演
沈負暄／賴偉明 飾演
金百慧／安沺 飾演
1.從古裝劇《逐玉》走紅的田曦薇，此次化身校園初戀系女神，高智商、高顏值，面對感情也是直球告白，而劇中她頂著招牌齊瀏海，笑起來可愛的梨渦讓人瞬間融化，一見傾心。
2.胡一天2017年以《致我們單純的小美好》中的江辰走紅，後來也演過不少次學霸，此次飾演溫柔又理智的江逾白，外表陽光，內心有不為人知的脆弱面，這種設定更是激起一票粉絲的保護慾，非常期待他跟田曦薇擦出的火花。
3.田曦薇和胡一天都是很適合演校園劇的長相，尤其188公分的胡一天，還有雙小狗的眼睛，不少粉絲都說，胡一天搭田曦薇，比張凌赫更有CP感，光是看劇照就已經戀愛了。
4.該劇改編自素光同的同名小說，原著已有大批粉絲支持，加上青梅竹馬是命定的愛情模式，故事中兩人從9歲就成為同學，直到最後披上婚紗，相知相守，這樣純粹的愛戀，是吸引觀眾的重要元素之一。
5.只不過，32歲的胡一天，這次在劇中飾演16歲少年，讓不少觀眾吐槽太違和了，不僅眼神的清澈度不夠，幾個角度也明顯看出臉上的紋路，若是美肌開太大又太不現實，這或許是該劇唯一敗筆。