8月暑假美食優惠開吃！福勝亭表示，今（3）日起「激安週」優惠活動連吃7天，「開運豬排定食、和風咖哩雞肉定食」特價199元，內用搭配白飯、高麗菜絲、味噌湯無限續加吃到飽；王品旗下石二鍋表示，全台首間全新風格「
新莊建國一店」開幕招待白蝦、「汐止遠雄店」8月6日開幕贈送芋香貢丸。
福勝亭：199元開運豬排定食！飯菜湯吃到飽
福勝亭暑假推出「激安週」，今8月3日至8月9日連續7天，全台78家門市直接開吃「開運豬排定食、和風咖哩雞肉定食」特價199元（原價230元）！定食均附日式醬菜、蒟蒻飲（口味隨機），內用搭配白飯、高麗菜絲、味噌湯無限續加吃到飽，相當划算。
提醒大家，適用於內用及外帶、外送平台不適用。
石二鍋：2大新店開幕！招待白蝦、贈送芋香貢丸
石二鍋重返輔大商圈，改以大地色系的自然樸實風格見客，全台首間全新風格「
新莊建國一店」開幕，菜單全面升級，人氣肉品5選2、海陸大三拼，只要299元起，搭配自助吧有白飯吃到飽、冰沙無限喝；王品表示，除了招牌檸檬冬瓜冰沙，將依季節推出限定口味，還新增提供牛奶、桂圓、桂圓牛奶共三種口味霜淇淋，讓饕客吃得更開心。
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新莊建國一店」開幕優惠，8月3日至8月7日，出示社群畫面並內用，消費任一套餐即「招待白蝦」；8月16日前，拍下首間品牌新風格店，參加社群打卡抽獎活動，有機會免費嗑鍋。
石二鍋 新莊建國一店 資訊
地址：新北市新莊區建國一路69號
並宣布「汐止遠雄店」也將進駐iFG遠雄廣場地下1樓，新店開幕還搶先開吃「石頭燒酒鍋」和「
石頭魷魚鍋」台式風味。
「汐止遠雄店」開幕優惠，8月6日開幕首五日，瘋美食會員消費加贈3%瘋點數，最高享6%點數
回饋；8月11日至8月15日，出示社群畫面並內用消費任一套餐「贈送芋香貢丸」。
石二鍋 汐止遠雄店 資訊
地址：新北市汐止區新台五路一段99號B1（iFG遠雄廣場）
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福勝亭暑假推出「激安週」，今8月3日至8月9日連續7天，全台78家門市直接開吃「開運豬排定食、和風咖哩雞肉定食」特價199元（原價230元）！定食均附日式醬菜、蒟蒻飲（口味隨機），內用搭配白飯、高麗菜絲、味噌湯無限續加吃到飽，相當划算。
提醒大家，適用於內用及外帶、外送平台不適用。
石二鍋重返輔大商圈，改以大地色系的自然樸實風格見客，全台首間全新風格「
「
石二鍋 新莊建國一店 資訊
地址：新北市新莊區建國一路69號
並宣布「汐止遠雄店」也將進駐iFG遠雄廣場地下1樓，新店開幕還搶先開吃「石頭燒酒鍋」和「
「汐止遠雄店」開幕優惠，8月6日開幕首五日，瘋美食會員消費加贈3%瘋點數，最高享6%點數
石二鍋 汐止遠雄店 資訊
地址：新北市汐止區新台五路一段99號B1（iFG遠雄廣場）