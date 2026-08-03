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每天吃1顆酪梨半年沒變瘦！研究揭「血管1指標」改善

▲研究顯示，長期每天食用酪梨並不會讓身材明顯改變，真正改善的是與心血管健康相關的血脂指標。（示意圖／取自Pixabay）

▲此次實驗對象主要為腹部肥胖成年人，酪梨熱量不低，不能視為減肥食物，仍需控制攝取量。（示意圖／取自Pixabay）

酪梨熱量不低「減重效果有限」！營養師曝正確吃法

美國賓州州立大學研究表示，每天吃1顆酪梨持續26周，雖然無法明顯降低體重、腰圍或體脂，但可改善血液中的低密度脂蛋白膽固醇（LDL）顆粒濃度，可能降低心血管疾病風險。不過，營養師楊斯涵提醒，酪梨雖是好油來源，每100克仍約含160大卡，因此應取代部分油脂，而非額外增加攝取，同時建議搭配番茄、紅蘿蔔、深綠色蔬菜（如菠菜、地瓜葉、羽衣甘藍及青花菜）等蔬菜，有助於脂溶性營養素吸收。根據美國賓州州立大學（Penn State）研究團隊找來786名具有腹部肥胖問題的成年人，要求他們連續26周每天攝取1顆酪梨，並觀察期間內血脂數據與身體組成的變化，同時在《臨床脂質學期刊》（Journal of Clinical Lipidology）刊登研究成果。研究分析後發現，受試者在實驗結束後，體重、腰圍以及身體脂肪比例並未產生明顯改變，但血液中的低密度脂蛋白膽固醇（LDL）顆粒濃度卻明顯降低了。研究團隊指出，過去健康檢查多關注LDL膽固醇數值，但近年醫學研究也開始重視LDL顆粒數量，原因在於顆粒越多，越容易穿透血管壁並促進動脈粥狀硬化形成，因此被認為是判斷心血管疾病風險的重要參考指標。根據此次研究中受試者LDL顆粒改善幅度推估，心血管疾病風險可能降低約4%。研究人員認為，酪梨內含豐富的單元不飽和脂肪酸、膳食纖維以及多種植物營養素，可能是多種營養成分共同作用，使血脂狀況獲得改善，而非單靠某一種成分發揮效果。不過，研究團隊強調，這項研究結果不能被解讀為「吃酪梨就能瘦」。受試者即使每天攝取一整顆酪梨長達半年，身體組成仍沒有明顯變化，因此酪梨並非減重捷徑，而較可能是在飲食調整下，協助改善心血管健康。研究人員也表示，此次實驗對象主要為腹部肥胖成年人，因此研究結果是否適用於其他年齡或不同健康狀況族群，仍需要更多研究確認。雖然酪梨營養價值高，但熱量也比多數水果高，日常食用仍需控制份量，搭配均衡飲食與規律運動，才能維持健康。營養師楊斯涵也在臉書粉專分享，酪梨雖然分類上屬於水果，但從營養組成來看，更接近油脂類食物。楊斯涵表示，食用酪梨時應將它視為飲食中的油脂替代品，而不是在原本餐點之外再增加一份熱量來源。一般成人每次約食用4分之1顆中型酪梨即可；若同一餐已經吃下堅果、起司、肥肉、油炸料理或使用大量烹調油，就應適度減少酪梨份量。由於酪梨不只提供好油脂，所含的脂肪還有助其他食物中的脂溶性營養素吸收，例如類胡蘿蔔素、葉黃素以及維生素A、D、E、K等營養素等，因此建議搭配番茄、紅蘿蔔、深綠色蔬菜（如菠菜、地瓜葉、羽衣甘藍及青花菜）等，比起單獨吃酪梨更有營養價值。