我是廣告 請繼續往下閱讀

陳昭姿致歉：沒注意到叫號流程 應承擔責任

民眾黨立委陳昭姿近日遭網友在社群平台Threads上指控，前往台大醫院神經外科回診時疑似插隊，引發現場候診民眾不滿。對此，陳昭姿事後回應，自己一向主張任何身分都不應享有插隊特權，若當天流程確有疏失，或因此造成民眾誤解與不舒服，她願意承擔責任並向社會大眾致歉。脆上一名網友表示，7月31日下午陪同友人前往台大醫院神經外科看診時，前一名病患離開診間後，突然有4、5人直接進入，約10多分鐘後才陸續離開。原PO稱，其中一人外貌十分眼熟，診間外螢幕也顯示「陳○姿」，因此懷疑是陳昭姿本人。原PO指出，當時有其他候診民眾上前質問「大家都按照順序排隊，為什麼你們可以插隊？」同行人員則一邊道歉，一邊解釋「有先跟醫院說好了」，但仍未平息現場不滿。貼文曝光後，不少網友留言質疑，民意代表不應因身分獲得看診特權。對此，根據《匯流新聞網》報導，陳昭姿表示，她前一周摔傷頭部，當天清晨又出現頭暈、嘔吐等症狀，擔心是腦震盪後遺症，但因上午仍有重要議程，中午也要參與《身心障礙者權益保障法》協商，因此先請家人及助理前往醫院完成報到，直到下午2時多結束公務後才趕到台大醫院。陳昭姿說，抵達醫院後因身體極度不適，大多在走廊等候，沒有注意實際掛號及叫號流程，因此不清楚現場安排是否造成插隊觀感。她強調，無論任何身分都不應插隊，若過程中真的發生插隊，或因此讓其他民眾感到不舒服，她都應承擔責任，並再次向社會致歉。