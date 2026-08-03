洛杉磯道奇今年交易大限前完成震撼補強，從底特律老虎換來近兩季美聯塞揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal），讓原本就星光熠熠的投手陣容再升級。外界往往將這筆交易歸功於道奇隊富可敵國的財力，美國知名體育媒體《The Ringer》專欄作家林德伯格（Ben Lindbergh）卻撰文痛批，全大聯盟的其他競爭對手根本是「拱手讓出」史庫柏，別再拿財力當作搶輸人的藉口。
薪水僅千萬又沒不可交易條款！競爭對手卻選擇收手
林德伯格指出，史庫柏這筆交易與自由球員市場完全不同。首先，史庫柏合約中沒有不可交易條款，無法指定去處；其次，他本季剩餘的薪資僅約1000萬美元，對任何有心爭冠的球隊來說都是絕對負擔得起的數字。
這意味著，老虎隊唯一的訴求就是「誰能給出最好的新秀包裹」。道奇最終送出了大聯盟百大新秀中第25名的外野手霍普（Zyhir Hope）、右投萊恩（River Ryan）以及農場第17名投手史密斯（Brady Smith）。
雖然這是一組優質的包裹，但絕非「不可動搖的天價」。道奇甚至完整保留了大聯盟主力陣容，也沒有動到希恩（Emmet Sheehan）、沃布萊斯基（Justin Wrobleski）以及超級外野新秀德波拉（Josue DePaula）。包括釀酒人、光芒、洋基、勇士等強權都有足夠的農場深度能提出更好的報價，但他們最終都選擇了保守。林德伯格說：「道奇隊推上了他們的新秀籌碼，而聯盟其他球隊則眼睜睜看著他們抱走大獎。」
道奇願意承擔風險！若季後賽被淘汰別怪道奇口袋深
林德伯格強調，道奇隊的金錢實力的確是優勢，但決定這筆交易的絕非只有金錢。所有敵隊高層面對的都是同一個數學題：「是否願意為了兩個月的王牌投手，放棄未來幾年廉價的新秀戰力？」道奇選擇承擔風險，其他人則選擇保護未來。
史庫柏本季傷癒復出後繳出7勝5敗、防禦率2.79、96.2局飆出116次三振的宰制級數據，加盟後將與山本由伸、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）以及大谷翔平組成恐怖的先發輪值。
林德伯格最後警惕其他球隊，如果今年10月季後賽，史庫柏代表道奇親手淘汰了這些競爭對手，這些球隊可沒資格抱怨「道奇用錢買冠軍」：「對手們明明有機會阻止道奇，但他們選擇了克制。」
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林德伯格指出，史庫柏這筆交易與自由球員市場完全不同。首先，史庫柏合約中沒有不可交易條款，無法指定去處；其次，他本季剩餘的薪資僅約1000萬美元，對任何有心爭冠的球隊來說都是絕對負擔得起的數字。
這意味著，老虎隊唯一的訴求就是「誰能給出最好的新秀包裹」。道奇最終送出了大聯盟百大新秀中第25名的外野手霍普（Zyhir Hope）、右投萊恩（River Ryan）以及農場第17名投手史密斯（Brady Smith）。
雖然這是一組優質的包裹，但絕非「不可動搖的天價」。道奇甚至完整保留了大聯盟主力陣容，也沒有動到希恩（Emmet Sheehan）、沃布萊斯基（Justin Wrobleski）以及超級外野新秀德波拉（Josue DePaula）。包括釀酒人、光芒、洋基、勇士等強權都有足夠的農場深度能提出更好的報價，但他們最終都選擇了保守。林德伯格說：「道奇隊推上了他們的新秀籌碼，而聯盟其他球隊則眼睜睜看著他們抱走大獎。」
道奇願意承擔風險！若季後賽被淘汰別怪道奇口袋深
林德伯格強調，道奇隊的金錢實力的確是優勢，但決定這筆交易的絕非只有金錢。所有敵隊高層面對的都是同一個數學題：「是否願意為了兩個月的王牌投手，放棄未來幾年廉價的新秀戰力？」道奇選擇承擔風險，其他人則選擇保護未來。
史庫柏本季傷癒復出後繳出7勝5敗、防禦率2.79、96.2局飆出116次三振的宰制級數據，加盟後將與山本由伸、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）以及大谷翔平組成恐怖的先發輪值。
林德伯格最後警惕其他球隊，如果今年10月季後賽，史庫柏代表道奇親手淘汰了這些競爭對手，這些球隊可沒資格抱怨「道奇用錢買冠軍」：「對手們明明有機會阻止道奇，但他們選擇了克制。」