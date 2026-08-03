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財富管理專家表示，00982A自首次配息以來已連續五季穩定配發股息，不僅本次配息金額創新高，過去四次除息後皆順利完成填息，平均填息天數僅12天，兼具配息能力與填息效率，讓投資人有機會同時享有現金收益與資本利得。
AI、半導體雙主軸 掌握產業成長動能
在持股布局方面，00982A聚焦AI與半導體兩大成長趨勢，投資範圍涵蓋半導體、IC設計、封裝測試、PCB、CCL、伺服器、散熱及廠務工程等AI供應鏈，透過主動選股機制，靈活掌握產業發展帶來的投資機會。
法人：震盪屬健康修正 主動式ETF有利靈活布局
市場法人表示，近期受到中東地緣政治動盪、市場對AI熱潮疑慮、韓國股市去槓桿等多重因素干擾下，導致台股震盪回檔。後市來看，短期在不確定因素猶存下，台股波動難免，不過中長期來看，基於AI需求持續強勁，這次回檔可視為「調整持倉結構」而非「離場」的機會，故仍看好台股長線發展。
在投資布局上，考量現階段類股表現輪動快速，操作上也宜隨市況靈活調整，主動式ETF正是投資人可多加運用的工具，透過經理人與研究團隊主動挖掘市場潛在投資機會，進行主動配置來尋求創造超額報酬的機會，也能因應不同市況，更快的調整投資組合來應對。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。