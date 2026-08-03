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最多人考四科 數乙歷地公最常見

五標解讀：頂標與底標間隔愈大、鑑別度愈高

▲大考中心分科測驗成績統計資料說明會。（圖／記者李青縈攝）

分科測驗成績今（3）日上午9點開放查詢，大考中心同步公佈成績統計，並且回應爭議試題。大考中心坦言，公民與社會的熱議題目確實收到反映意見比往年多；另為地理與生物的瑕疵題目，因為不影響正確答案作答，因此不送分，未來會更加嚴謹設計。今年分科測驗報名人數39,213人，比去年的39,190人增加23人；其中應屆考生佔比81.76%，比去年略增。各科目報名人數數學甲最多，其餘依序為化學、物理、公民與社會、歷史、地理、數學乙、生物。其中歷史、地理、公民近三年選考百分比略增，數學甲、化學、物理、生物則略降。至於選考科目數人數百分比，最高仍為4科，其次為3科，相較於114學年度皆略微增加。考四科考生中「數乙歷地公」組合最多、占考生19.12%；「數甲化物生」組合次多，占考生19.11%。考3科者以選考「數甲化物」組合最多，占考生15.38%。 選考全部8科者占6.62%，較114學年度略減。大考中心表示，在統計上，可透過五標中頂標與底標的間隔，來描述該考科區別不同能力考生的效果。計算頂標與底標的間隔，是在排除得分最高的12%與最低的12%考生後，得出中間76%考生的 得分範圍。範圍愈大時，表示中間76%的考生可分配到更多不同的級分，即較能區別不同能力的考生。不過，因各考科性質不同，並不適合直接跨科比較。數學甲與數學乙考科中，數學甲的五標較低，五標分別為44、36、25、15、10級分，頂標與底標間隔34個級分；數學乙的五標較高，五標分別為50、41、25、13、8級分，頂標與底標間隔42個級分。大考中心表示，測驗4個級分相當於學測1個級分，數甲、數乙級雖跟往年相比下降，但整題鑑別度仍在。化學、物理與生物考科中，物理的五標較低，分別為49、42、31、20、15級分，頂標與底標間隔 34個級分;化學的五標次之，分別為 50、43、32、23、17級分，頂標與底標間隔33個級分;生物的五標最高，分別為54、49、38、27、21級分，頂標與底標間隔33個級分。歷史、地理及公民與社會考科中，公民與社會的五標較低，分別為50、45、37、29、23級分，頂標與底標間隔27個級分；地理的五標次之，分別為 52、47、40、32、25 級分，頂標與底標間隔27個級分；歷史的五標最高，分別為52、48、41、33、27級分，頂標與底標間隔25個級分。