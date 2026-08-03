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美日聯手干預匯市 日圓急升重擊出口股

韓股暴漲後獲利了結 外資由買轉賣

三星、SK海力士重挫 AI權值股再成賣壓核心

美股利多難撐亞股 市場仍觀望短線震盪

在上週五上演史詩級強彈後，日本與韓國股市週一（3日）又同步走弱。其中，日本股市受到美日聯手干預匯市推升日圓匯價影響，出口股全面承壓，日經225指數盤中一度重挫逾1500點；韓國股市則在前一個交易日創下史上最大單日漲幅後，遭遇獲利了結賣壓，Kospi指數一度跌逾5%，AI與半導體權值股再度成為重災區。綜合日韓媒體報導，日本東京股市3日開盤後即呈現弱勢，日經225指數以較前一交易日下跌527.07點、報6萬3834.95點開出，隨後跌幅持續擴大，盤中一度下跌約1500點，失守6萬2900點關卡。截至台北時間9點36分，日經225指數報6萬2762.31點，跌1599.71點，跌幅2.49%。市場分析指出，主要原因是日本財務大臣片山皐月當天上午正式宣布，日本與美國於7月31日聯手進場干預匯市，帶動日圓兌美元匯率一度急升至155日圓兌1美元附近，市場擔憂日圓升值將侵蝕出口企業獲利，導致汽車、AI及半導體等出口族群遭到拋售。此外，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前也表示，美方不排除進一步參與協同干預，引發市場揣測，美國未來除介入匯市外，也可能支持日本銀行（央行）進一步升息，以抑制日圓持續走貶。市場人士指出，美日聯手干預的象徵意義遠大於日本單方面出手，使市場認為短期內難以再大舉放空日圓，外資也因此降低對日本出口企業的持股比重。從個股表現來看，發那科（Fanuc）、迅銷（Fast Retailing）等大型權值股跌幅擴大，東京威力科創（Tokyo Electron）及愛德萬測試（Advantest）等半導體類股持續走弱；記憶體大廠鎧俠（Kioxia）及TDK則逆勢上揚。另一方面，韓國股市在經歷上週五創紀錄反彈後，3日迅速回吐部分漲幅。Kospi指數開盤即下跌3.6%，截至上午盤中跌幅擴大至4%至5%，一度跌至6247.64點，外資與機構法人分別賣超約9914億韓元及779億韓元，成為拖累大盤的主因。值得注意的是，外資前一交易日才創下史上最大單日買超紀錄，買進逾7.27兆韓元韓股，3日隨即轉為大舉賣出；反觀前一日大量調節持股的散戶，則回頭買超約1.04兆韓元。截至台北時間9點39分，Kospi指數報6279.22點，跌316.23點，跌幅4.79%。分析人士指出，Kospi上週五單日暴漲17.91%，創下史上最大單日漲幅，因此市場出現獲利了結賣壓並不令人意外，屬於短線技術性修正。Kiwoom證券研究員韓智榮（Han Ji-young）表示，在創紀錄大漲後，市場初期出現短線調節及獲利了結賣壓屬正常現象。個股方面，上週五強勢漲停的SK海力士（SK Hynix）盤中重挫逾7%，跌破160萬韓元價位，之後跌幅擴大至約8%；三星電子（Samsung Electronics）也由前一交易日暴漲逾26%，轉為下跌超過7%，隨後跌幅同樣擴大至約8%。雖然美國上週公布亞馬遜（Amazon）財報優於預期，帶動美股科技股全面走高，那斯達克指數收漲1%，市場對AI產業前景仍保持樂觀；此外，美國總統川普宣布取消原定對伊朗的軍事行動，並表示已就重新開放荷姆茲海峽與伊朗達成協議，使市場對中東局勢的憂慮降溫，西德州原油（WTI）期貨價格下跌逾4%。不過，分析認為，日本市場受到日圓急升壓抑出口股表現，韓國市場則仍處於前一波暴漲後的修正階段，因此兩地股市短線仍將維持劇烈震盪格局。