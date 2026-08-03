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隨著NBA訓練營即將在下個月展開，洛杉磯湖人隊的休賽季補強工作仍在持續進行。目前湖人的球員名單已經超出聯盟規定的上限，這意味著球隊勢必將有後續的交易動作。湖人仍想要補強球隊的側翼和內線，達拉斯獨行俠中鋒加福德（Daniel Gafford）是球團目標，然而獨行俠開價要求至少一個首輪籤，湖人可能難以滿足對方需求。雖然目前尚無官方報導證實湖人正積極追求加福德，但這位27歲的禁區悍將一直是湖人球迷熱烈討論的補強人選。針對加福德的交易動向，NBA內部消息人士西格爾（Brett Siegel）透露，獨行俠對於送走加福德抱持開放態度，但條件非常明確：必須換回一枚首輪選秀籤。西格爾在社群平台X上指出：「加福德整個休賽季都在交易貨架上，獨行俠在選秀會前就希望能換回首輪籤，而這個要價至今沒有改變。」這個開價對湖人來說無疑是一大噩耗。湖人先前為了透過先簽後換從猶他爵士隊迎來中鋒凱斯勒（Walker Kessler），已經梭哈了手中所有可交易的首輪選秀權。除非獨行俠願意大幅降低報價，否則湖人幾乎不可能換到加福德。知名NBA記者費雪（Jake Fischer）也為這波傳聞降溫，他指出：「我知道湖人球迷很希望能跟獨行俠交易來加福德或是華盛頓（P.J. Washington），但就我所知，雙方在今年夏天並沒有進行過任何實質性的交易對話。」獨行俠對於主力輪替球員的要價極高，進一步阻斷了湖人透過現有零碎籌碼「撿漏」的可能。除了禁區補強卡關，湖人在側翼的追逐戰也陷入泥沼。球隊長達一個多月以來，持續試圖網羅23歲的前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）。湖人日前已向庫明加開出「2年2000萬美元加上先發保證」的條件，但他同時也受到克里夫蘭騎士隊與明尼蘇達灰狼隊的青睞，目前仍選擇在自由市場上待價而沽，尋求更優渥的合約。根據《加州郵報》（California Post）記者科比·普萊斯（Khobi Price）報導，經歷數週的交涉後，雙方的談判已逐漸冷卻並陷入僵局。「即使雙方已經聯繫了將近一個月，但沒有人能保證庫明加一定會來湖人。」普萊斯強調，這也是為什麼湖人必須趕緊擬定備用方案，為接下來的陣容異動做好準備。